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18.02.2021 08:34
Рубрика: Общество

Реабилитация особняка

В Саратове заработает новый корпус госпиталя ветеранов войн
Текст: Андрей Куликов (Саратов)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга № 34(8385)
В Саратове в особняке бывшего губернатора Дмитрия Аяцкова в марте откроется новый реабилитационный корпус областного госпиталя ветеранов войн. Сейчас в здании завершается реконструкция.
Новый корпус областного госпиталя ветеранов войн находится рядом с лесопарком Кумысная поляна. Фото: Андрей Куликов/РГ Новый корпус областного госпиталя ветеранов войн находится рядом с лесопарком Кумысная поляна. Фото: Андрей Куликов/РГ
Новый корпус областного госпиталя ветеранов войн находится рядом с лесопарком Кумысная поляна. Фото: Андрей Куликов/РГ

Здание площадью более 1,5 тысячи квадратных метров находится в живописном Октябрьском ущелье - одном из любимых мест отдыха саратовцев. За оградой владения сразу начинается лес, рядом - популярный в городе санаторий.

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Особняк, находившийся во владении жены губернатора и по решению суда изъятый 15 лет назад в госсобственность, с тех пор не использовался. Здание с участком несколько раз пытались продать, но покупателей на него не сыскали, долгое время не могли найти ему и применения. Планировали разместить здесь то детский садик, то центр реабилитации, то дом приема официальных делегаций. В конце 2019 года, после того как было решено передать участок областному госпиталю ветеранов, началась реконструкция. По информации, размещавшейся на сайтах госзакупок, всего в проведение работ было вложено порядка 100 миллионов рублей.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в областном комитете по реализации инвестпроектов в строительстве, в ходе реконструкции пришлось не только приспосабливать помещение к новым нуждам, проводить перепланировку, но и выполнять усиление конструкций и ремонт крыши. Особняк не отапливался и за полтора десятка лет сильно обветшал.

Сейчас ремонтные работы завершаются, строители заканчивают внутреннюю отделку, закуплено и завезено оборудование, идет установка лифтов, а в отремонтированных комнатах уже стоят ортопедические многофункциональные кровати.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости www.ria.ru
Реабилитация после коронавируса доступна по полису ОМС

Рядом с высоким крыльцом главного корпуса установили специальный подъемник для людей с ограниченными возможностями здоровья, обустроена и прилегающая территория, появились лавочки, освещение, спортивная площадка. О бывшем владельце особняка напоминает теперь только "фирменная" аббревиатура на чугунной решетке балкона "АД" - Аяцков Дмитрий.

- Новый корпус предназначен для реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы, - рассказала главный врач госпиталя ветеранов Светлана Жук.

Корпус рассчитан на 29 человек, разместятся ветераны в 2- и 3-местных палатах. В отделении будет доступен комплекс физиотерапевтических процедур, занятия на специальных тренажерах. Для реабилитации здесь устанавливают современные кинезио-тренажеры, аппараты для роботизированной механотерапии.

Фото: НРООРДИЗ "Перспектива"
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По словам медиков, это направление реабилитации сегодня особенно востребовано и, как они считают, новый корпус будет пользоваться популярностью у ветеранов, тем более что расположен он практически в лесу, здесь чистый воздух.

- Это отделение ветераны очень ждут. В нынешних условиях пандемии укрепление здоровья приобретает особенно важное значение,- подчеркнул губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Сейчас в регионе принимают меры по использованию местных санаториев и профилакториев для реабилитации больных после коронавируса. Проходить реабилитацию саратовцы смогут бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования.

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По факту незаконной передачи земельного участка с коттеджами в собственность жены губернатора Ольги Сергеевой возбуждалось уголовное дело, впоследствии оно было прекращено в связи с возмещением ущерба. В 2005 году особняк губернатора, построенный на этом участке, по решению суда был передан в госсобственность.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов

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