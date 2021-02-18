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18.02.2021 11:57
Рубрика: Происшествия

На Алтае экс-онкологи получили сроки за огромные взятки

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

В Алтайском крае три бывших сотрудника краевого онкологического диспансера проведут в колонии больше восьми лет за взятки, которые они получали за лоббирование интересов поставщиков медоборудования и медикаментов при госзакупках. Центральный районный суд Барнаула признал их виновными.

Экс-главврач владимирской больницы получил четыре года за взятку

- Следствию удалось собрать достаточные доказательства, что бывшие сотрудники онкодиспансера - заместитель главного врача по экономическим вопросам, главная медсестра и начальник контрактной службы в 2015-2017 годах постоянно получали взятки от поставщиков медицинских товаров, помогая им участвовать в госзакупках для этого медучреждения, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева - В общей сложности за эти годы они получили в виде взяток свыше 20 миллионов рублей.

В ходе расследования дела о взятках следователи также обнаружили крупную растрату. Заместитель главного врача присвоила себе около миллиона рублей из средств, поступавших в онкодиспансер в качестве оплаты медуслуг.

По словам Людмилы Рязанцевой, никто из них виновным себя не признал. Но суд посчитал достаточными доказательства, собранные следователями, и приговорил всех троих к реальным срокам лишения свободы - от восьми лет двух месяцев до восьми с половиной в колонии общего режима. Все осужденные лишены права занимать определенные должности от шести до восьми лет, а двое еще и оштрафованы на шесть и три миллиона рублей соответственно. Судебное решение еще не вступило в силу.

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