Житель Новосибирска получил условный срок за стрельбу по людям

Суд вынес приговор одному из участников конфликта на территории Хилокского рынка в Новосибирске. Как рассказали в областной прокуратуре, мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Его обвиняли в хулиганстве с применением оружия в составе группы лиц по предварительному сговору. В суде было установлено, что новосибирец участвовал в своеобразной акции устрашения работников плодоовощной базы 7 октября 2019 года. В тот день на территорию рынка приехало несколько человек, начали угрожать людям и произвели несколько выстрелов в их сторону.

- В результате противоправные действия создали реальную опасность для жизни и здоровья находившихся на территории плодовоовощной базы лиц, заставили их испытать нравственные страдания, чувства страха и незащищенности, - отмечают в прокуратуре.

Хулиганской выходкой визитеры публично выразили свое негативное отношение к работникам рынка, а целью, как считает сторона гособвинения, было показать свое мнимое превосходство. Все это привело в итоге к массовым беспорядкам на территории плодоовощной базы. После чего почти одновременно с осужденным арестовали еще троих участников конфликта.