В региональной электронной системе "Господдержка АПК" на сегодня зарегистрировано около 2100 сельхозпроизводителей. По данным пресс-службы областного правительства, в 2020 году с использованием онлайн-сервиса им было доведено 2,1 миллиарда рублей, что составило 85 процентов от общего объема господдержки областного АПК.

Как рассказал министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, в регионе информационная система "Господдержка АПК" действует с 2017 года. С ее помощью аграрии могут полностью в электронном виде сформировать пакет документов на получение мер государственной поддержки.

- Нет необходимости приезжать из районов в областной центр, чтобы посетить министерство для подачи документов на бумаге - это большой плюс, особенно в период осложнения эпидемиологической обстановки. В Новосибирской области благодаря этой системе агропромышленный комплекс оказался более подготовленным к работе в изменившихся условиях, - прокомментировал министр.

На конференции Минсельхоза России "Цифровизация АПК", состоявшейся в конце прошлого года, заместитель министра сельского хозяйства РФ Ольга Гатагова отметила, что согласно национальной программе "Цифровая экономика Российской Федерации" ведомство создает информационную систему цифровых сервисов АПК. В этом году к федеральному сервису подключат пилотные регионы. В их числе Новосибирская область: общероссийскую систему интегрируют с уже действующей региональной. С 2022 года электронная подача цифровых заявок на субсидии будет доступна практически во всех регионах страны. Предполагается, что до 75 процентов субсидий и 50 процентов льготных кредитов будут оформлять в цифровом виде.

Ольга Гатагова отметила, что результаты этой работы почувствует на себе каждый участник аграрного рынка - не только органы власти, но и сельхозтоваропроизводители.

Электронная система позволит повысить эффективность администрирования в отрасли, скорость доведения средств до аграриев и прозрачность процессов предоставления мер господдержки. Одна из задач - сокращение затрат сельхозтоваропроизводителей на предоставление отчетности, отмечают в минсельхозе.

С 2022 года электронная подача заявок на субсидии будет доступна почти во всех регионах

Как считает Евгений Лещенко, Новосибирская область накопила свой собственный опыт и необходимые технические решения, а значит, интегрироваться в единую общероссийскую систему ей будет гораздо проще.

- В 2019 году мы первыми из регионов, использующих аналогичные системы, внедрили электронную подпись, в 2020-м - сервис проактивного оповещения сельхозпроизводителей о существующих мерах поддержки. Он включает календарь событий, в котором отображаются сроки приема документов и все масштабные региональные и федеральные мероприятия. Также есть информация о соответствии или несоответствии обязательным условиям получения субсидии, в том числе об имеющейся задолженности по налогам и выплатам. Удобно и то, что отправить сообщения, запросы всем зарегистрированным в системе сельхозпроизводителям можно в один клик, это повышает оперативность информирования и сокращает трудозатраты наших сотрудников, - рассказал о региональной онлайн-системе министр.

100 тысяч сельхозтоваропроизводителей по всей стране, как ожидается, станут пользователями системы суперсервисов АПК

Сейчас в областной системе "Господдержка АПК" можно сформировать ведомственную, оперативную отчетность, составить рабочие планы на проведение сезонных полевых работ и так далее. Это позволяет обрабатывать и выгружать данные автоматически, анализировать их по различным параметрам.