Природа не балует сибирских полеводов. В прошлом году на смену затянувшемуся аномальному переувлажнению почвы пришла жестокая засуха с ветрами-суховеями. В Омской области пострадало более 460 тысяч гектаров посевов, еще 65 тысяч погибло. В июле на всей территории региона был введен режим ЧС.

Полеводы знают, сколько и каких культур нужно посеять, чтобы не остаться внакладе. Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости

К счастью, аграрии, наученные горьким опытом, подготовились к капризам погоды. Более ста хозяйств застраховали свои посевы и получили компенсации на общую сумму в 99 миллионов рублей.

В предстоящем полевом сезоне, как прогнозируют синоптики, земледельцы вновь могут столкнуться с дефицитом влаги. Осадков осенью выпало мало, а зима оказалась на редкость малоснежной. После сильных морозов земля основательно промерзла.

- Даже на юге Омской области январь был на два градуса холоднее нормы. В среднем промерзание почвы составило 83 сантиметра, а в Полтавском районе - до 130. Февраль тоже нас не балует, - сообщила начальник Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталия Криворучко.

Опыт показал, что аномальную засуху лучше других переживают хозяйства, активно занимающиеся снегозадержанием, строительством оросительных систем, повышением плодородия, делающие ставку на качественные семена и современную агротехнику. В Усть-Ишимском районе, например, урожайность зерновых достигла 28,4 центнера с гектара - на 60 процентов выше средней по региону (в Большеуковском - всего 5,8 центнера).

На высоте оказались озимые культуры, которые вдвое превысили показатели яровых. Поэтому власти обещают финансовую поддержку всем, кто планирует наращивать посевы зимостойких культур.

Тем не менее общие площади зерновых и зернобобовых в этом году в Омской области сократят, а кормовых, технических, а также масличных - напротив, увеличат. Полевую рокировку делают сознательно. Регион наращивает экспортные поставки и, учитывая конъюнктуру рынка, нужно расширять ассортимент.

- За последний год объем сельскохозяйственного экспорта вырос почти на четверть, составив 249,5 миллиона долларов. Рост произошел за счет не только зерновых, но и масличных культур. Однако отправлять за рубеж сырье уже невыгодно. Поэтому в тренде - увеличение поставок конкурентной готовой продукции, - поясняет региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Дрофа.

Сибирское зерно проигрывает конкуренцию с продукцией юга и центра страны. Там урожай собирают раньше и больше, а зерно не надо везти к границам через полстраны. Поэтому транспортная составляющая в его экспортной стоимости минимальна. Государство субсидирует перевозки зерна по железной дороге по льготным тарифам, но льготы носят сезонный характер. Проблему усугубляет дефицит вагонов.

- В результате в выигрыше остаются крупные холдинги, а не средние и малые предприятия, на долю которых, кстати, приходится почти половина посевных площадей Омской области, - отмечает генеральный директор Сибирского комбината хлебопродуктов Илья Баринов. - А государственные зерновые интервенции, которые по идее должны создавать для всех участников рынка равные условия, эту задачу пока не выполняют. И здесь есть о чем задуматься федеральной власти.

Из-за неразвитой инфраструктуры сибирскому зерну непросто добраться не только до западных, но и дальневосточных портов, находящихся в шести тысячах километров от элеваторов. Транссиб забит настолько, что доставка грузов может растянуться на месяц и более, что никак не вписывается в международные условия контрактов.

Еще одна проблема - транзитный экспорт омского зерна через Казахстан. Трейдеры буквально дежурят на полях во время уборки, вывозят пшеницу колоссальными объемами и по долгосрочным контрактам, заключенным в Казахстане, отправляют в страны Центральной Азии.

- С сентября по декабрь через границу c Казахстаном с омских полей вывозят более двухсот тысяч тонн зерновых. В результате регион недополучает около тридцати миллионов долларов, - сообщил корреспонденту "РГ" Илья Баринов. - При этом соседнее государство зарабатывает еще и на перевозках. Тарифы для российских грузов - втрое выше, чем для всех других.

Впрочем, специалисты полагают, что проблемы решаемы. Порядка можно добиться введением на границе цифровой системы контроля зерновых поставок, а также грамотным субсидированием. Льготы на перевозку, в первую очередь, должны распространяться не на дешевое сырье, а на продукцию переработки.

Справка "РГ"

В этом году в Омской области перспективные направления АПК получат господдержку. На субсидии смогут рассчитывать переработчики, покупатели новой техники, минеральных удобрений, элитных семян, агрострахователи, производители льноволокна, многолетних трав, мелиораторы и ряд других категорий. В 2021-м общий объем господдержки составит 1, 96 миллиарда рублей (на 32,9 миллиона больше, чем год назад).