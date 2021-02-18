В Новосибирской области модернизируют системы теплоснабжения по ГЧП

В Новосибирской области модернизируют системы теплоснабжения городов и поселков. Это положительно сказывается на экономике и экологии территорий. В общей сложности капитальные затраты составили почти полтора миллиарда рублей.

- С 2016 по 2020 годы нам удалось реализовать три проекта по комплексной модернизации систем теплоснабжения - в рабочем поселке Маслянино, городах Обь и Черепаново. В этих населенных пунктах были закрыты устаревшие угольные котельные и построены новые, работающие на природном газе. Все три проекта модернизации реализованы на принципах государственно-частного партнерства, общие капитальные затраты составили 1 миллиард 410 миллионов рублей, - сообщил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.

Министр особо отметил успешное взаимодействие правительства региона с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, с участием которого были реализованы проекты. Всего построено 18 газовых котельных тепловой мощностью 81 мегаватт, построено и реконструировано 40,5 километра тепловых сетей, 261 домовладение переведено на отопление с установкой индивидуальных газовых котлов.

Как уточнил Денис Архипов, в Маслянино в 2016-2018 годы построены шесть газовых котельных, реконструировано 9 километров тепловых сетей. В городе Оби построены 4 газовые котельные, реконструировано 15 километров тепловой сети, построено полтора километра новой тепловой сети. Затраты на модернизацию системы теплоснабжения города составили 461 миллион рублей.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, заявка на модернизацию систем теплоснабжения Черепаново была подготовлена по поручению губернатора Андрея Травникова. Соглашение о проведении модернизации было подписано главой региона и генеральным директором государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ Константином Цициным. В 2019-2020 годы в городе построили восемь новых и модернизировали одну действующую газовые котельные, построено и реконструировано 14,6 км тепловых сетей.

Проделанная работа позволила обеспечить надежное и качественное теплоснабжение и горячее водоснабжение населения в трех населенных пунктах, в которых проживает в общей сложности 60 тысяч человек. В ближайших планах - комплексная модернизация системы теплоснабжения в Мошково со строительством двух газовых котельных. Стоимость проекта составляет около 270 миллионов рублей.