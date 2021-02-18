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18.02.2021 08:16

"Квадрат" не на высоте

Почти половина построенного в Омской области жилья - индивидуальное
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 35(8386)
В прошлом году в Омской области объемы жилищного строительства снизились, а на вторичном рынке недвижимости сделок было зарегистрировано в полтора раза больше, чем в 2019-м.

По данным "ДОМ.РФ", в минувшем году Омская область показала самый высокий результат среди субъектов - участников программы льготной ипотеки. Займы на общую сумму в 1,5 миллиарда рублей оформили более 780 семей. Эксперты полагают, что это результат дополнительного регионального субсидирования, позволившего снизить установленную государством ставку в 6,5 процента еще на три процентных пункта.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Государство помогло с жильем почти 28 тысячам льготников

- На эти цели из регионального бюджета выделено порядка 250 миллионов рублей, - уточнила региональный министр экономики Анна Негодуйко.

По данным Омскстата, в 2020 году в регионе введено в эксплуатацию 524,7 тысячи квадратных метров жилья (6936 квартир). Это на 2,5 процента меньше, чем годом ранее. Более половины объема - 54 процента - возвели компании, остальное приходится на долю индивидуального строительства. В первом случае средняя площадь квартир составила 53 "квадрата", во втором - 149.

Строительные компании предпочитали высотки.

На 12-17-этажки пришлось 56 процентов общей застройки, на 9-10-этажки - 34 процента. Частные застройщики отдавали предпочтение одно- и двухэтажным домам.

В областном центре ввод жилья увеличился на двадцать процентов. Каждый пятый дом - индивидуальный. Как отмечают эксперты, это следствие пандемии и режима самоизоляции. За год омские новостройки подорожали на 15 процентов (в среднем по стране - на 19).

Наиболее динамично в 2020-м продажи шли на вторичном рынке. По данным "Авито Недвижимости", спрос на вторичное жилье в Омске вырос на 49 процентов. В целом по стране интерес к "вторичке" увеличился на треть, а "квадрат" подорожал на восемь процентов.

Компетентно

Руслан Закирьянов, руководитель направления вторичной недвижимости сервиса "Авито Недвижимость":

- Самым ажиотажным оказался третий квартал, когда потребительский спрос в сегменте вторичного жилья поднялся на 57 процентов. На это повлияли выгодные ипотечные предложения ввиду последовательного снижения ключевой ставки ЦБ, поддержка молодых семей путем упрощения использования маткапитала. А также колебания курсов валют и снижение доходности банковских вкладов. Россияне задумались о приобретении квартиры в качестве надежного способа сохранить накопления в условиях экономической нестабильности. Те, кто только планировали покупку жилья, активизировались, опасаясь, что недвижимость резко подорожает.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

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