Сегодня вряд ли кто из жителей крупных сибирских городов скажет: "Мороз и солнце - день чудесный". Именно в холодные и безветренные дни мегаполисы накрывает смог, и люди, выходя на улицу, попросту задыхаются. Для снижения загрязненности воздуха в регионах Западной Сибири планируют активизировать работу по газификации частного сектора и переводу автомобилей и автобусов на экологичное топливо.

Смог - бич многих крупных городов, от которого страдают и жители, и биосфера. Фото: Татьяна Кравченко

Зимой, когда рост атмосферного давления и низкая скорость ветра способствуют накоплению вредных примесей в воздухе, а также в период лесных пожаров все чаще вводят режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) или "черного неба", при котором предприятия обязаны снизить выбросы в атмосферу.

- Смог - бич многих крупных городов, от которого страдают и жители, и биосфера. Мероприятия по снижению нагрузки на атмосферу должны быть долговременными, - подчеркивает начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

При этом доля промышленности в структуре выбросов в Новосибирске невелика - по данным мэрии, на уровне пяти процентов от общего объема.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Юрий Марченко уверен, что предприятия теплогенерации и промышленности вряд ли снизят свою производительность в угоду экологии. А значит, надо искать иные пути уменьшения техногенной нагрузки.

- В Новосибирской области в последние пять лет валовый выброс загрязняющих веществ держится стабильно на уровне 460-480 тысяч тонн в год, при этом 55 процентов составляют выбросы автомобильного транспорта, - сообщил замминистра.

По оценкам специалистов, в структуре источников выбросов в атмосферу в Новосибирске доля автомобилей близка к семидесяти процентам, на втором месте - ТЭЦ, далее - котельные, промышленные предприятия и частный жилой сектор.

- Количество автомобилей растет, снизить экологическое влияние автотранспорта могут скоростные трамваи, развитие метро, пересадочных узлов, а также автоматизированная система управления транспортом, - полагает председатель комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска Мария Сидорова.

Замначальника управления использования природных ресурсов минприроды Новосибирской области Николай Нечитайло отмечает опыт Красноярска, где власти вводят ограничения движения через город транзитного и грузового автотранспорта. Также есть практика ограничения мест стоянки автотранспорта в период НМУ - как одна из мер, способных снизить нагрузку на экологию города.

- По поручению губернатора Кемеровской области, мы начали переводить общественный транспорт на газ или максимально использовать электротранспорт, - рассказал об опыте Кузбасса министр природных ресурсов и экологии региона Сергей Высоцкий.

Кроме того, в области отменен транспортный налог для предприятий и жителей региона, которые пользуются автомобилями на газомоторном топливе и электромобилями.

Под строительство газозаправочных станций земельные участки выделяются без аукциона. Это может стать дополнительным стимулом для привлечения инвесторов.

В свою очередь, правительство Новосибирской области объявило о поддержке перевозчиков, использующих газомоторное топливо. По данным заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства региона Вячеслава Невежина, в Новосибирске порядка двадцати процентов автомобилей работают на газомоторном топливе. Более 1 600 автотранспортных средств переведено на компримированный газ.

- Областным правительством предусмотрено субсидирование общественного транс-порта. В первую очередь, речь идет о снижении транспортного налога: владельцы транспортных средств, работающих на газе, платят всего десять процентов. Кроме того, правительство региона субсидирует половину затрат муниципальных перевозчиков на приобретение автобусов, а если автотранспортное предприятие покупает автобус на метане, то субсидия увеличивается на двадцать процентов, - сообщил Вячеслав Невежин. - Использование газомоторного топлива не только экономично для владельцев транспорта, но и наносит меньший вред экологии.

Юрий Марченко сообщил, что в ближайшие пять лет на газификацию и электрификацию транспорта, в первую очередь муниципального, планируется направить внушительную сумму - около 3,2 миллиарда рублей. На эти средства закупят 298 машин.

Еще одно перспективное направление, которое сегодня активно развивается в Новосибирске, - создание сети электрических зарядных станций. В Новосибирской области уже работают 28 ЭЗС (лидер среди регионов Сибири), в этом году в рамках инвестпроекта энергетической компании запланировано установить еще 30-35.

Свой позитивный вклад вносит и газификация частного сектора. В Новосибирске к голубому топливу подключено почти восемьдесят процентов домовладений, средний показатель по региону- 34 процента. К газификации приступили и в Кузбассе, где ранее этому вопросу из-за угольной специфики уделяли не самое большое внимание. С прошлого года разрабатывается план газификации не только частного сектора, но и котельных, предприятий.

Что касается ТЭЦ, то контроль над станциями за последние два года существенно усилился. В Новосибирске, после того как городскую ТЭЦ-5 перевели на другой вид угля, проверок стало значительно больше. При Совете депутатов города работает постоянная комиссия по мониторингу и состоянию окружающей среды.

Как рассказал начальник управления эксплуатации тепловых электрических станций Новосибирского филиала "Сибирской генерирующей компании" (СГК) Константин Черненький, ежегодная программа плановых ремонтов, включая работы по поддержанию очистного оборудования, требует затрат в объеме свыше двух миллиардов рублей.

- Летом мы перераспределяем нагрузки с одних ТЭЦ на другие, учитывая в первую очередь высоту труб, расположение станций и розу ветров. Например, ТЭЦ-5 расположена на окраине, труба у нее самая высокая, а дым ветер обычно уносит в противоположную от города сторону. Сейчас работаем над тем, чтобы перераспределять нагрузки между станциями и в другие периоды, - сообщил представитель генерирующей компании Константин Черненький.

До конца февраля Центр лабораторного анализа и технических измерений по СФО проведет замеры концентрации пыли и вредных веществ вблизи всех пяти ТЭЦ генерирующей компании. К этой работе приглашены представители общественности и депутатского корпуса.

Компетентно

Игорь Кудин, председатель комиссии Совета депутатов Новосибирска по городскому хозяйству:

- В Новосибирске проблема "пыльных бурь" с заменой пескосоляной смеси на крошку дробления горных пород окончательно не решена. Мы продолжаем работу в этом направлении: будем анализировать реагент, который используется в городе, рассмотрим возможность приобретения пылесосов. Кроме того, горожане жалуются на периодически возникающий неприятный запах. Его принято связывать с деятельностью мясокомбинатов и заводов по производству пива. Этот вопрос взят на контроль.

Илья Лобов, министр природных ресурсов и экологии Омской области:

- В промышленном городе воздух не может быть эталонно чистым. Даже в деревне такого нет. К сожалению, в Омской области с неблагоприятными погодными условиями приходится сталкиваться очень часто. По итогам 2020 года насчитывается более 200 периодов НМУ (или 135 дней, в которые укладываются эти периоды). В 2019 году было 95 дней. Это негативно сказывается на состоянии атмосферного воздуха. Что у нас делается для улучшения ситуации? Прежде всего начата реализация нацпроекта "Экология", федерального проекта "Чистый воздух". Также свои мероприятия реализуют предприятия, модернизируя оборудование. В прошлом году начал действовать приказ минприроды № 811, который определяет, во-первых, новые уровни снижения вредной нагрузки на атмосферу, во-вторых, перечень мероприятий, рекомендованных предприятиям. Ранее они зачастую носили формальный характер.