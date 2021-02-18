СК завел дело на трех участников нападения на силовиков в Чечне

Следователи возбудили уголовное дело на трех участников незаконного бандформирования Шамиля Басаева и Хаттаба за нападение на сотрудников пермской милиции и военных в 2000 году. Об это говорится в сообщении на сайте СК РФ.

На подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

Стало известно, что попавшие под следствие лица 29 марта 2000 года около села Джани-Ведено в Чеченской Республике в составе группировки примерно в 200 человек напали на сотрудников ГУВД Пермской области и военнослужащих. Силовики направлялись из места постоянной дислокации к месту проведения спецоперации.

В результате нападения, которое длилось около шести часов, погибли 33 правоохранителя, попали в плен еще десять человек. Всего в перестрелке пострадали 102 силовика.

Сейчас устанавливается роль подозреваемых в совершенном преступлении. Следователи СК России совместно с сотрудниками ФСБ продолжают устанавливать причастных к тем событиям.