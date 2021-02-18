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18.02.2021 09:47
Рубрика: Происшествия

СК завел дело на трех участников нападения на силовиков в Чечне

Текст: Роман Кияшко

Следователи возбудили уголовное дело на трех участников незаконного бандформирования Шамиля Басаева и Хаттаба за нападение на сотрудников пермской милиции и военных в 2000 году. Об это говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Фото: iStock
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На подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

Стало известно, что попавшие под следствие лица 29 марта 2000 года около села Джани-Ведено в Чеченской Республике в составе группировки примерно в 200 человек напали на сотрудников ГУВД Пермской области и военнослужащих. Силовики направлялись из места постоянной дислокации к месту проведения спецоперации.

В результате нападения, которое длилось около шести часов, погибли 33 правоохранителя, попали в плен еще десять человек. Всего в перестрелке пострадали 102 силовика.

Сейчас устанавливается роль подозреваемых в совершенном преступлении. Следователи СК России совместно с сотрудниками ФСБ продолжают устанавливать причастных к тем событиям.

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