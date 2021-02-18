Из Конституции Карелии убрали статью о депутатской неприкосновенности

Из Конституции Карелии исключили статью 36 о депутатской неприкосновенности. Такое решение приняли в четверг на сессии регионального Законодательного собрания.

Как прокомментировал председатель республиканского парламента Элиссан Шандалович, права депутата о свободе высказывания мнения или позиции прописаны в федеральном законе №184 и не подлежат дополнительному толкованию. Ничего другого быть не может.

А если возникает ситуация с возбуждением уголовного или административного дела в отношении конкретного депутата, то отвечать он обязан по закону.