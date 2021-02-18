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Рубрика: Власть

Проекты войдут в бюджет

Кабмин может расширить меры поддержки новых предприятий в особых экономических зонах
Текст: Владимир Кузьмин (Псковская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 36(8387)
В четверг премьер-министр Михаил Мишустин продолжил свои поездки по десяти отстающим в экономическом развитии регионам. Глава кабмина прилетел в Псковскую область, чтобы здесь оценить социально-экономическую ситуацию.

Такие визиты в регионы глава правительства использует, чтобы объективно оценить положение дел на местах, обязательно уделяя внимание социальным вопросам. В Пскове он первым делом заехал в деревню Борисовичи, где через несколько лет должен открыть двери своим постояльцам "Социальный городок". Новая модель учреждений социального обслуживания пожилых людей и инвалидов строится по современным европейским стандартам. Это комплекс малоэтажных многоквартирных домов и объектов необходимой инфраструктуры. В нем будут жить около 100 пожилых людей.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Мишустин: В публичных слушаниях должны участвовать и небольшие поселения

Регион планировал осуществить проект самостоятельно, но все превратилось в долгострой. В 2019 году правительство решило помочь финансированием в рамках национального проекта "Демография". Премьер тоже обратил внимание на недопустимо затянутые сроки. "Надо было за эти девять лет в набат посильнее бить, потому что у нас с 2013 года все начало строиться. Наши потенциальные жильцы очень долго ждут. Недопустимо, когда все есть - и проект, и отличная идея, - так долго этим заниматься. Безалаберно", - считает он.

Мишустин пообещал ускорить работы, чтобы строительство было завершено, как теперь планируется, в 2022 году. "Не жалейте тех, кто свои обязательства не исполняет. Мы сейчас разберемся", - заверил он ожидающих окончание работ граждан. Затем председатель правительства провел встречу с работающим в Псковской области бизнесом, резидентами особой экономической зоны "Моглино". Правительство поддержало ее на этапе становления, профинансировав создание инфраструктуры на сумму около 2,5 миллиарда рублей. Сейчас в ОЭЗ числятся 15 компаний. Премьер-министр обратил внимание на их выгодное положение: на западе всего в нескольких десятках километров открывается европейский рынок, а на востоке простирается Евразийский экономический союз.

Предложений у бизнеса, как это всегда бывает, было много. Премьеру напомнили, что с 2014 года федеральный бюджет компенсирует регионам часть затрат на создание инфраструктуры индустриальных парков, промышленных технопарков. Но за это время получить такую поддержку смогли только 10 субъектов Федерации, в основном с профицитом бюджета. "Мы готовы как частный бизнес инвестировать деньги в инфраструктуру, если будет предусмотрена мера прямой компенсации этих затрат", - заверили предприниматели председателя правительства.

Михаил Мишустин подтвердил, что в кабинете министров собирались обсудить расширение подходов, чтобы поддержать большее количество регионов и технопарков. Он согласился дать поручение минэкономразвития, минпромторгу и минфину, чтобы аналог этого механизма распространить на частные компании. "Но именно в определенном виде регионов. Может быть, там, где мы индивидуальные программы социально-экономического развития делаем", - предположил премьер.

Попросили предприниматели поискать дополнительные средства для региональных фондов развития промышленности. Федеральный бюджет частично возмещает их затраты на реализацию инвестиционных проектов.

Участвовавший во встрече министр промышленности и торговли Денис Мантуров пообещал обязательно оценить возможности бюджета "где-нибудь в мае". Михаил Мишустин был вынужден пояснить более дипломатично: "Ответить вам положительно во время бюджетного цикла, когда сверстаны все программы, невозможно". В мае же, когда правительство будет вносить корректировки в главный финансовый документ страны, вопрос рассмотрят.

Содействие инвесторам в российскую экономику - один из приоритетов деятельности кабинета министров 

При реализации проектов инвесторы значительную часть расходов несут для подведения к строящимся производствам технологической инфраструктуры и не отказались бы от какой-то компенсации. "Сейчас мы прорабатываем решение этого вопроса в рамках единой региональной субсидии. Единая региональная субсидия - это как раз механизм, который позволит вам компенсировать соответствующую часть затрат, которые вы тратите на подключение к коммунальной инфраструктуре", - прокомментировал Мишустин. Распределять средства будут во втором квартале на основании заявок субъектов Федерации, и им необходимо учесть заявки своих инвесторов.

Содействие инвесторам в российскую экономику - один из приоритетов деятельности кабинета министров. Такого же отношения председатель правительства ожидает и на всех остальных уровнях. В особой экономической зоне в китайском городе Сучжоу, поделился он воспоминаниями от ее посещения, висел лозунг: "Инвестор - наш император". "Хочу пожелать, чтобы коллеги, администраторы зоны относились к вам так, как написано на этом лозунге", - сказал он.

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