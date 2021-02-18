На Вологодчине заболевших педагогов заменили студенты

В Вологодской области успешно идет региональная программа "Учитель-дублер". Ее суть - заменить заболевших педагогов в школах. В июне 2020 года были внесены изменения в закон об образовании. Они позволили привлекать к педагогической деятельности в школах и учреждениях дополнительного образования студентов педагогических специальностей, начиная с четвертого курса.

Проект "Учитель-дублер" оказался особенно актуальным во время пандемии. На помощь педагогам пришли студенты - будущие учителя математики, истории и обществознания, русского языка и литературы, начальных классов. Помогали им освоиться в профессии наставники и методисты вузов.

"Благодаря проекту "Учитель-дублер" мы смогли не сворачивать и не сокращать учебную программу", - рассказала директор Череповецкого химико-технологического колледжа Елена Быкова. А родители добавляют: и нам не пришлось обращаться к репетиторам, чтобы ребенок не отстал от программы. Педагогическую практику в школах и колледжах Вологодчины проходит 131 студент-учитель. А 48 студентов - работают по новой программе.

Студенты заменили в школах заболевших врачей, и родителям не надо было нанимать репетиторов

Власти Вологодской области очень надеются, что учителя-дублеры останутся в школах региона и после окончания вузов и колледжей. Тем более, у них есть возможность участвовать потом в программе "Земский учитель". И претендовать на получение одного миллиона рублей.