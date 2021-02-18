На Вологодчине заболевших педагогов заменили студенты

Новости

Захарова заявила о готовности России развивать отношения с Японией 22:14
Большегрузам на два дня запретят въезд на МКАД и вылетные магистрали 21:11
Собянин произвел кадровые перестановки в департаменте здравоохранения 21:07
Бывший вице-президент ПАСЕ заступилась за "Спутник V" 21:01
Росстат: В январе импорт мяса в Россию сократился почти вполовину 20:36
Население забрало из банков в январе почти 900 млрд рублей 20:30
СМИ: В Норвегии обнаружили новый штамм коронавируса 20:20
Захарова: РФ продолжит добиваться освобождения Ярошенко из тюрьмы в США 19:35
В работе "Сбербанк онлайн" произошел сбой 19:30
В мире развернуто более 140 коммерческих сетей 5G 19:19
Вышел первый трейлер новой экранизации Mortal Kombat 19:17
Приморская и Гродненская ТПП подписали соглашение о сотрудничестве 19:12
Захарова: Соловьева объявили невъездным в Латвии на основании фейков 18:51
Путин назвал невосполнимой утратой уход из жизни Мягкова 18:46
Кокорин не сыграет в следующем матче "Фиорентины" 18:46
Избран новый патриарх Сербской православной церкви 18:43
В Минэкономразвития назвали число самозанятых россиян 18:30
ЦБ сообщил о сокращении обналичивания на фоне роста наличных в обращении 18:27
Москва выслала эстонского дипломата в качестве ответной меры 17:55
СК завел дело о передаче калининградским сиротам непригодного жилья 17:52
В Петербурге задержали лжеэлектриков, певших рэп про обман пенсионеров 17:52
Бари Алибасова спрятали от Лидии Федосеевой-Шукшиной из-за развода 17:49
Суд в Москве арестовал одного из задержанных ФСБ сторонников террористов 17:47
МИД РФ: ФРГ скрывает подробности по делу берлинского пациента даже от союзников 17:47
Marvel выпустит четыре спецвыпуска про Сокола и Зимнего солдата 17:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Свыше 30 банков могут уйти с рынка в 2021 году
Свыше 30 банков могут уйти с рынка в 2021 году
18.02.2021 21:29
Рубрика: Общество

Без учителя не остались

На Вологодчине заболевших педагогов заменили студенты
Текст: Светлана Цыганкова ("Российская газета", Вологда)
Российская газета - Федеральный выпуск № 36(8387)
В Вологодской области успешно идет региональная программа "Учитель-дублер". Ее суть - заменить заболевших педагогов в школах. В июне 2020 года были внесены изменения в закон об образовании. Они позволили привлекать к педагогической деятельности в школах и учреждениях дополнительного образования студентов педагогических специальностей, начиная с четвертого курса.

Проект "Учитель-дублер" оказался особенно актуальным во время пандемии. На помощь педагогам пришли студенты - будущие учителя математики, истории и обществознания, русского языка и литературы, начальных классов. Помогали им освоиться в профессии наставники и методисты вузов.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
На жительницу Вологодской области завели дело за интимные фото соперницы

"Благодаря проекту "Учитель-дублер" мы смогли не сворачивать и не сокращать учебную программу", - рассказала директор Череповецкого химико-технологического колледжа Елена Быкова. А родители добавляют: и нам не пришлось обращаться к репетиторам, чтобы ребенок не отстал от программы. Педагогическую практику в школах и колледжах Вологодчины проходит 131 студент-учитель. А 48 студентов - работают по новой программе.

Студенты заменили в школах заболевших врачей, и родителям не надо было нанимать репетиторов 

Власти Вологодской области очень надеются, что учителя-дублеры останутся в школах региона и после окончания вузов и колледжей. Тем более, у них есть возможность участвовать потом в программе "Земский учитель". И претендовать на получение одного миллиона рублей.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

Главное сегодня

Путин назвал невосполнимой утратой уход из жизни Мягкова
В Кремле оценили спрос на вакцину от коронавируса в России и за рубежом
Росстат: Средняя зарплата выросла в 2020 году на 6 процентов
Песков назвал неправомерным решение ЕСПЧ по Навальному
В Минтруде рассказали, что будет с "удаленкой" после пандемии
Новые санитарные правила для школ - что изменилось
Что станет с домашними библиотеками по мере развития "цифры"