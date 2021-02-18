Пограничники Литвы сообщили калининградцам об упавшем в Неман ребенке

Литовские пограничники заметили, что на реке Неман, по которой проходит граница между Россией и Литвой, в полынью провалился ребенок, и сообщили об этом своим калининградским коллегам.

Об этом рассказала администрация Неманского городского округа на своей странице в Facebook. Информация об инциденте поступила от литовской стороны во второй половине дня 17 февраля.

- На место тут же выехали пограничники, экстренные службы и сотрудники мэрии. Был задействован поисково-спасательный катер, но поиски, к сожалению, не дали результата, - сообщили в неманской администрации.

Получив эту информацию, педагоги неманских школ срочно связались с родителями учеников, чтобы выяснить, все ли дети дома. А вечером того же дня в полицию обратилась жительница Немана, сообщив, что ее восьмилетний сын не вернулся домой.

Региональное следственное управление СК России объявило пропавшего школьника в розыск. Правоохранительные органы сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего и продолжают поиски мальчика.

Сегодня к поисковым работам подключились водолазы и неравнодушные жители Немана. В школах муниципалитета усилена профилактическая работа.