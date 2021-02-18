Поисковая экспедиция "Долина" отмечает 33 года со дня основания

Сегодня исполняется 33 года со дня основания поисковой экспедиции "Долина" - одной из первых организаций, на примере которых создавалось поисковое движение в нашей стране.

Новгородская общественная организация "Поисковая экспедиция "Долина" памяти Н.И. Орлова" вот уже три десятка лет занимается поиском останков и увековечением памяти военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны.

О том, как поисковики создают юридические прецеденты, восстанавливают историческую справедливость и возвращают из небытия судьбы мирных граждан, замученных фашистами на оккупированных территориях, корреспонденту "РГ" рассказал председатель Совета командиров "поисковой экспедиции "Долина" Игорь Неофитов.

Игорь Михайлович, в январе 2021 года новгородские поисковики были отмечены наградами Следственного комитета России за совместную работу в 2020 году. А какая связь между поисковой работой и Следственным комитетом?

Игорь Неофитов: Во время поисковой работы мы, к сожалению, находим останки не только погибших военнослужащих, но и массовые захоронения мирных жителей времен Великой Отечественной войны. Это расстрельные ямы, санитарные захоронения без опознавательных знаков. А в них - тела женщин, детей, стариков, замученных фашистами на оккупированной территории. Каратели не жалели мирное население, людей расстреливали, сжигали, давили танками. Многие из этих зверств зафиксированы в послевоенных документах чрезвычайных комиссий, но некоторые виновники злодеяний до сих пор остались безнаказанными.

Согласитесь, несправедливо возвращать из небытия только погибших солдат, оставляя в стороне судьбы мирных граждан. Их родственники тоже хотели бы узнать правду, и хотели бы, чтобы каратели понесли заслуженное наказание за свои преступления. Восстановить справедливость помогает работа в рамках федерального проекта "Без срока давности".

В 2019 году в районе деревни Жестяная Горка в Батецком районе Новгородской области наши поисковики обнаружили массовые захоронения мирных граждан, расстрелянных в годы войны. По архивным и рассекреченным документам было очевидно, что это место массовой казни мирного населения в 1941-1943 годы.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ. После долгой совместной работы и расследования, дело было передано в суд. В итоге в октябре 2020 года решением Солецкого районного суда Новгородской области данное военное преступление было признано геноцидом народов Советского Союза, что создало прецедент в современной России.

Сейчас продолжается совместная работа представителей архивов, поисковиков и следователей по расследованию других военных преступлений, по которым нет срока давности. Этот всероссийский проект, посвященный военным преступлениям против мирного населения в годы Великой Отечественной войны, реализуется на территории всей России.

Следственный комитет Российской Федерации подводил итоги работы по координации поисковой и архивной работы, где председатель СК РФ Александр Бастрыкин отметил слаженную совместную работу в Новгородской области и отметил наградами как представителей Следственного комитета, так и поисковиков "Долины".

Фото: Из архива поисковой экспедиции "Долина"

Как проходила совместная работа поисковиков и следователей?

Игорь Неофитов: Прежде всего были изучены архивы, подтверждающие зверства нацистов в Жестяной Горке. Весной 2019 года во время поисковых работ на Вахте Памяти наши поисковики обнаружили расстрельные ямы, в которые нацисты сбрасывали убитых людей.

После этой страшной находки Следственный комитет начал расследование уголовного дела, к которому были приобщены свидетельские показания родственников погибших, артефакты, найденные поисковиками "Долины" и поискового батальона Министерства обороны, а также найденные останки людей, погибших в годы войны.

За два года совместной работы поисковиков, поискового батальона Министерства обороны РФ и Следственного комитета удалось обнаружить и эксгумировать останки тел 521 мирного жителя, из которых 188 - дети.

Сейчас на месте захоронения создан уникальный мемориальный комплекс, посвященный всем мирным жителям, погибшим на территории региона. Создание мемориала - это тоже заслуга наших поисковиков.

Кстати, в составе поисковой экспедиции "Долина" три года назад организована "Мемориальная группа", которая ведет огромную работу по благоустройству воинских захоронений, увековечению списков павших защитников Отечества и созданию новых мемориалов, посвященных погибшим в годы Великой Отечественной войны.

"Мемориальная группа" отработала на месте массовой казни мирного населения в Жестяной Горке от момента первого обнаружения могил и до торжественного открытия мемориальной зоны. Они занимались и разработкой проекта мемориала, и его строительством.

Этой работой мы продолжим заниматься, в Новгородской области еще много подобных мест, с которыми мы уже начали работать или планируем начать в ближайшее время.

За пределами Новгородской области проходит аналогичная работа?

Игорь Неофитов: Проект "Без срока давности" сейчас реализуется во всех регионах, в которых совершались военные преступления против мирного населения.

Учитывая опыт "Поисковой экспедиции "Долина", Поисковое движение России предложило создать на базе нашей общественной организации центр Северо-Западного Федерального округа по реализации федерального проекта "Без срока давности". По идее Поискового движения России, в созданный центр смогут обращаться наши коллеги из других регионов, которые только планируют начать работу по поиску следов военных преступлений против мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Здесь есть определенные особенности. Такой опыт у нас есть, и мы готовым делиться им с коллегами.

Фото: Из архива поисковой экспедиции "Долина

"Долина" уже имеет опыт работы с разными регионами?

Игорь Неофитов: Да, конечно. В 2020 году поисковики "Долины" были приглашены в качестве экспертов на международный форум "Уроки Нюрнберга" в Москве. Делились опытом с коллегами на межрегиональных семинарах, круглых столах, конференциях в Санкт-Петербурге, Вологде, Пскове, Ржеве, Петрозаводске. Мы сотрудничаем с Музеем обороны Москвы и проводим встречи с родственниками солдат 130-й (3-й Московской коммунистической) стрелковой дивизии.

В прошлом году были приглашены в Псковскую область, провели несколько поисковых экспедиций, а также встреч с представителями администрации, где договорились об оказании помощи в реализации проекта "Без срока давности".

Делились опытом с поисковиками Вологодской области в части мемориальной работы по выверке списков погибших и благоустройству воинских захоронений.

В России много поисковых организаций, в чем уникальность "Долины"?

Игорь Неофитов: Поисковая экспедиция "Долина" - это одна из первых организаций, на примере которых образовывалось поисковое движение в нашей стране. Первый поисковик "Долины" Николай Орлов, имя которого теперь носит наша организация, начал свою работу еще в 60-е годы прошлого века, первые поисковые отряды сформировались в 70-х, а в 80-х уже было образовано системное большое объединение под эгидой комсомола, которые собрало в единую организацию множество разрозненных отрядов. И свое единство мы сохраняем по сей день. В "Долине" сегодня 65 отрядов, в составе которых более полутора тысяч добровольцев со всей страны.

Каждый отряд уникален по-своему, каждый имеет свои традиции, историю и архив, а "Долина" объединяет их всех, как единый слаженный организм. У нас есть Совет командиров, который коллегиально принимает решения о нашей деятельности, планах.

Штаб "Долины" - это как исполнительная дирекция, единый орган управления объединением, который помогает отрядам вести архивную работу, вести переписку с родственниками, занимается организацией и координированием всех мероприятий. Штаб обрабатывает и анализирует тысячи документов, обеспечивает деятельность поисковой экспедиции, связь с органами власти. Работники штаба взяли на себя те обязанности, которые добровольцы не всегда могут и готовы выполнить, возвращаясь из поисковой экспедиции в свою повседневную работу и жизнь.

"Долина" уникальна еще и тем, что не просто занимается поиском и эксгумацией останков солдат, а работу по каждому из них доводит до логического завершения. Каждого найденного нами красноармейца мы полностью документально оформляем, заводим в единую базу данных как "Долины", так и Министерства обороны, и дальше либо довозим до родственников и малой Родины, либо увековечиваем в братских захоронениях нашего региона.

Каким вы видите будущее "Долины"? Ведь наступит день, когда поиск станет невозможен. Почти 80 лет останки уже в земле, и с каждым годом находить их становится сложнее.

Игорь Неофитов: Да, время идет, и действительно, однажды поиск останков станет невозможен. Но работа поискового движения только этим не ограничивается.

У нас есть знания и огромный опыт архивной работы, и он может продолжаться в деле установлении личностей по базам данных, архивным донесениям. Это и выверка имен на захоронениях, и поиск мест гибели. Это в целом - восстановление судеб и исторической справедливости.

Сегодня рассекречивается все больше и больше архивных документов. Мы можем сопоставлять наши архивы и переводы архивных данных Германии. Это дает нам возможность увидеть одни и те же события с разных сторон, проследить судьбы участников и у нас, и у них.

Кроме того, поисковая экспедиция - это большой военно-патриотический центр. Мы работаем со школьниками и студентами, проводим уроки мужества. Годы идут, и живых свидетелей Великой Отечественной войны становится всё меньше. Теперь уже поисковики, работающие на местах сражений, становятся теми свидетелями, благодаря которым сохраняется память о трагических и героических событиях войны.

База и опыт "Долины" позволяет нам проводить оборонно-спортивные и военно-полевые лагеря. Но уверен, что наш век хватит еще и полевой работы на местах былых сражений.

Фото: Из архива поисковой экспедиции "Долина

Планов у "Долины" много, а ресурсов и финансирования хватает?

Игорь Неофитов: Сегодня "Долина" работает по трем большим федеральным направлениям: поиск и увековечение погибших защитников отечества, мемориальная работа по благоустройству воинских захоронений, и федеральный проект по расследованию преступлений против мирного населения.

У нас есть несколько источников финансирования. Один из основных - это областная программа по увековечению памяти павших защитников Отечества, из которой финансируется часть работы "Долины". Помимо этого, мы пишем заявки на гранты и уже четыре года подряд становимся победителями конкурса Фонда президентских грантов. Также организация реализует совместные проекты с меценатами и деловыми партнерами.

Идей у нас много, мы готовы к работе, но не все мы можем реализовать на бюджетные деньги - нужна спонсорская помощь, и мы готовы к совместным партнерским проектам.

Сейчас, на мой взгляд, важно сохранить память о нашей Великой Победе и донести ее до молодого поколения. А сделать это можно не только через поисковую работу, но и через патриотические походы, фестивали. Мы планируем провести историко-патриотические маршруты по местам боевой славы и доблести, есть интересные идеи экстремальных поисковых маршрутов - пеших, водных, автомобильных. Это и работа с родственниками погибших на новгородской земле, и посещение воинских захоронений и мест ключевых сражений. Эти маршруты могут пройти и через новые мемориальные комплексы, которые мы сами создаем.

Какая еще работа, помимо поисковых экспедиций, намечена на 2021 год?

Игорь Неофитов: В январе были подведены итоги конкурса Фонда президентских грантов, и мы гордимся тем, что "Долина" побеждает нем уже несколько лет подряд. Благодаря этому будет реализован патриотический проект "Дорогами памяти и поиска. Остановленный блицкриг".

В 2021 году исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны. И с помощью проекта "Дорогами памяти и поиска" мы постараемся сохранить историческую память и напомнить о событиях, происходивших во время Великой Отечественной войны в 1941 году на новгородской земле.

"Долина" проведет мероприятия по трем тематическим направлениям: фронт, жизнь в оккупации, партизаны и подпольщики. Проложим военно-патриотические маршруты по местам сражений на территории Новгородской области, III Историко-патриотический фестиваль "Дорогами ополченцев", проведем краеведческие конференции, организуем встречи поисковиков со школьниками и молодежью, выставки.

Фото: Из архива поисковой экспедиции "Долина

Наверняка, прошлый год внес существенные коррективы в поисковые планы и полевую работу "Долины". Как на вашей работе сказалась пандемия?

Игорь Неофитов: Несмотря ни на что, год Памяти и Славы прошел достаточно продуктивно. Вот несколько цифр. По итогам поисковой работы в 2020 году с воинскими почестями захоронены останки 1896 погибших бойцов и командиров РККА, которых нашли наши поисковики. Установлены имена 74 красноармейцев из числа найденных. Переданы родственникам на Родину останки 21 погибшего военнослужащего.

Году 75-летия Победы мы посвятили пять военно-патриотических маршрутов, провели более семидесяти уроков мужества в школах, организовали трудовые десанты на тридцати захоронениях в труднодоступных местах. Организовали и провели семь передвижных выставок и две областные конференции, а главное всеми мероприятиями мы смогли донести, что Победа была заслугой всего многонационального советского народа.

Кроме поиска погибших защитников Отечества, нам удалось, совместно с органами власти, провести значимую мемориальную работу по увековечению павших солдат и благоустройству девяти воинских захоронений.

Важным итогом прошлого года было активное участие "Долины" в федеральном проекте "Без срока давности", с помощью которого была вновь за долгие годы поднята тема трагедии мирного населения страны в годы войны. Мы вместе со Следственным комитетом прошли все этапы расследования военного преступления, поставив точку в суде.

В ноябре мы приняли участие в качестве спикеров в Международном научно-практическом форуме "Уроки Нюрнберга", где рассказали о своем практическом опыте работы на местах гибели мирных граждан. Важность и необходимость этой работы отметил на открытии форума президент России Владимир Путин, в своей речи дав высокую оценку и нашей работе.

В декабре состоялась церемония вручения Национальной премии "Победа". Поисковая экспедиция "Долина" стала лауреатом в категории "Руководитель поисковых отрядов и организаций". Но я не считаю эту премию личной заслугой, напротив, премия "Победа" - это оценка работы всей поисковой экспедиции "Долина", нашей поисковой семьи и каждого поисковика.

Справка "РГ"

За годы работы на местах сражений поисковики "Долины" нашли и с воинскими почестями захоронили 122 396 солдат и офицеров. Установили бо лее 25 тысяч имен солдат, многие из которых считались пропавшими без вести.