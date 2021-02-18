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Рубрика: Происшествия

СК завел дело о передаче калининградским сиротам непригодного жилья

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)

В Калининградской области следователи возбудили уголовное дело в связи с выделением детям-сиротам квартир с многочисленными дефектами. Об этом сообщает пресс-служба СК России по региону.

Речь идет о квартирах в домах по улице Молодежной в поселке Долгоруково Багратионовского района. С декабря 2016 года по апрель 2017-го агентство по имуществу Калининградской области передало их 17 детям-сиротам на основании специализированных договоров найма жилых помещений.

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Эти квартиры, по мнению следствия, непригодны для проживания. Стены и полы покрывает плесень, гипсокартонные перекрытия частично обрушены, магистральное газоснабжение и отопление отсутствуют.

Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями возбуждено по итогам доследственной проверки, организованной по сообщениям СМИ. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства преступления, определяют круг фигурантов дела. Ход следствия контролирует руководитель СК России по Калининградской области Дмитрий Бочаров.

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