В Коми уничтожат более 900 свиней, заболевших африканской чумой

В Республике Коми изымут свиней и продукты животноводства у граждан и организаций. Причина - под Сыктывкаром выявлена вспышка африканской чумы свиней. Федеральный центр охраны здоровья животных лабораторно подтвердил случай заражения, сообщила в четверг пресс-служба регионального Минсельхоза.

Региональные власти уже ввели карантин на территории поселка Краснозатонский. На въезде и выезде в этот населенный пункт установлены круглосуточные контрольно-пропускные блокпосты.

Сотрудники полиции и ветеринарного управления МЧС проверяют грузовые машины, которые могут перевозить свиней и продукцию животноводства. Колеса всего транспорта дезинфицируют. В ближайшее время будут организованы дополнительные посты на въездах и выездах в Сыктывкар, Сыктывдинский и Корткеросский районы Коми.

Специалисты уже завершили подворовой учет животных. Как удалось выяснить, по предварительным данным, изымут 906 животных. Свиней уничтожат и утилизируют в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами. Власти республики обещают гражданам и организациям возместить ущерб.