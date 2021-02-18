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Рубрика: Происшествия

Дом, которого нет

В Петербурге накрыли сеть фирм по обналичке маткапитала
Текст: Вера Черенева ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 36(8387)
Масштабная схема хищений средств материнского капитала выявлена в Санкт-Петербурге. Деньги обналичивались под предлогом жилищного строительства, но на самом деле никакие дома не возводились.

Мошенническую схему вскрыли сотрудники городской полиции, прокуратуры и ФСБ. Система работала следующим образом: злоумышленники искали жертв через объявления на столбах и в соцсетях. Они предлагали семьям с детьми потратить материнский капитал не на жилье или обучение, как прописано в законодательстве, а просто забрать эти деньги наличными. И многие семьи соглашались. Сейчас в уголовном деле не менее 100 эпизодов. Но не исключено, что их число еще увеличится.

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Семьям предлагали оформить заем в подконтрольных кредитно-потребительских кооперативах. В документах было прописано, что люди получают заем на строительство жилых домов. В Петербурге частных домов немного, поэтому документы выдавались на стройку в том числе и в других регионах страны. Далее кооператив обращался в отделение Пенсионного фонда и получал средства за сертификат материнского капитала. Семьи получали 55 процентов от суммы маткапитала, остальные деньги уходили в кооперативы.

Никакого строительства не велось, отчитываться о построенном доме семьи не обязаны. Более того, многие даже и никогда не приезжали в поселки, где якобы возводили свои родовые гнезда. Группировка активно работала в прошлом и позапрошлом годах. Только в Петербурге и Ленинградской области кооперативы незаконно получили от отделений ПФР более 20 миллионов рублей. Сейчас устанавливаются все участники схемы, на днях в 11 регионах России по 40 адресам прошли обыски.

Стоит отметить, что фигурантами уголовных дел становятся все их участники - как недобросовестные представители кооперативов, так и родители, решившие получить маткапитал наличными. Например, на днях Кировский районный суд Петербурга приговорил к двум годам лишения свободы условно женщину, которая в позапрошлом году попыталась обналичить средства по этой схеме.

По данным объединенной пресс-службы судов Северной столицы, женщина родила второго ребенка в 2015 году и тогда же обналичила 45 тысяч рублей в качестве единовременной выплаты, что разрешается законодательством.

Злоумышленники искали жертв через объявления на столбах и в соцсетях. Они предлагали семьям с детьми потратить материнский капитал не на жилье или обучение, а просто забрать эти деньги наличными 

Четыре года спустя она через кредитно-потребительский кооператив попыталась оформить заем на строительство дома в поселке Городище Волгоградской области. Но в районном управлении Пенсионного фонда документы, предоставленные петербурженкой, посчитали подозрительным и в выплате отказали. Также вскоре после неудачной попытки обналичить оставшиеся 408 тысяч рублей к женщине пришла полиция.

На судебном заседании женщина во всем созналась и раскаялась, а свой поступок объяснила тем, что очень нуждалась в деньгах.

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