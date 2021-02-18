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18.02.2021 13:22
Рубрика: Общество

В Петербурге предложили назвать улицу именем Андрея Мягкова

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев выступил с инициативой присвоить одной из улиц города имя ушедшего сегодня из жизни народного артиста РСФСР Андрея Мягкова.

Фото: kinopoisk.ru
Умер Андрей Мягков

Парламентарий отметил, что Андрей Мягков имеет к Петербургу самое прямое отношение. Артист родился в Ленинграде, пережил блокаду и учился в Ленинградском химико-технологическом институте.

Названия улицам в Петербурге дает Топонимическая комиссия. По словам парламентария, он не видит никаких препятствий в том, чтобы инициировать через эту комиссию присвоение одной из улиц Петербурга имени Андрея Мягкова.

Что это может быть за улица, пока неизвестно. Дело в том, что безымянных улиц в городе нет. Имена им присваиваются сразу после фактического их появления. В основном это районы нового строительства.

Пользователи соцсетей уже активно обсуждают идею об улице Мягкова в Петербурге и сетуют, что улицей памяти артиста могла бы стать 3-я улица Строителей. Правда, такой улицы в Петербурге никогда на самом не было, сценаристы "Иронии судьбы" ее выдумали.

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