В начале февраля в Санкт-Петербурге завершено создание Северо-Западного регионального центра (СЗРЦ) Концерна ВКО "Алмаз-Антей". Шесть петербургских предприятий концерна ("Обуховский завод", "Завод радиотехнического оборудования", "Конструкторское бюро специального машиностроения", "ВНИИ радиоаппаратуры", "Российский институт радионавигации и времени" и "Завод "Навигатор") интегрированы в единый инновационный кластер.

О том, как это отразилось на работе предприятий, "РГ" рассказывает заместитель генерального директора Концерна ВКО "Алмаз-Антей" - директор СЗРЦ Михаил Подвязников.

Михаил Львович, почему создание СЗРЦ стало необходимостью для концерна?

Михаил Подвязников: В начале 2000-х годов мы столкнулись с тем, что ключевой для оборонки Обуховский завод, входящий в список 100 стратегических предприятий России, оказался в плачевном состоянии: изношены основные фонды и коммуникации, средний возраст работающих превышал 60 лет. Ни о каких технологических инновациях речи не могло идти. В процессе разработки плана модернизации завода возникла мысль перенести на его площадку остальные петербургские предприятия концерна, благо территория позволяла это сделать, выстроив новые корпуса и оснастив их современным оборудованием. Для этого были привлечены заемные средства ВТБ и концерна. А освободившиеся площадки, которые располагались в центральной части города, на Петроградской стороне и на Васильевском острове, решили продать для погашения кредитов. Идея была поддержана правлением и советом директоров концерна еще в 2008 году. Но из-за кризиса программу удалось запустить только в 2010 году. И вот в феврале проект полностью завершен.

Но ведь все предприятия давно "переехали" и работают?

Михаил Подвязников: Это так, но все сделки, связанные с продажей имущества переведенных на новую площадку предприятий завершились только на днях. И благодаря вырученным средствам полностью погашены кредитные обязательства Северо-Западного центра. Для нас это большая победа. Потому что в 2008 году мало кто верил, что задуманное вообще можно претворить в жизнь. И если бы не настойчивость руководителей концерна и упорный труд команды единомышленников СЗРЦ, то, скорее всего, ничего бы не получилось.

Во время модернизации гособоронзаказ выполнялся в срок

Что сделано в процессе создания СЗРЦ и как изменилась работа его подразделений?

Михаил Подвязников: Построили новые корпуса для всех предприятий, обновили большую часть оборудования. Поменяли все коммуникации. То есть практически создали крупный научно-производственный комплекс. Ключевым звеном Северо-Западного регионального центра, безусловно, является Обуховский завод, история которого насчитывает почти 160 лет и который задействован в производстве вооружения для всех видов войск РФ. Поэтому, разумеется, он был модернизирован в первую очередь.

Но самое главное, что состоялся не просто переезд предприятий и оснащение цехов новым оборудованием: производственные цепочки и логистика были выстроены таким образом, чтобы одни и те же задачи можно было решать централизованно и с большей эффективностью. Например, складские мощности СЗРЦ предназначены для всех. У нас один испытательный центр, транспортный цех, одно металлургическое, гальваническое, термическое и столярное производство. И экономика предприятий стала совсем другой, эффективность повысилась в разы. Объем производства предприятий СЗРЦ в 2020 году увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2014 годом.

Но и это не всё. Мы бережно отнеслись к памятникам архитектуры промышленного значения, которые находились на территории Обуховского завода. Капитально реконструировано здание, которое выходит на проспект Обуховской Обороны, там размещен музей предприятия. Восстановили водонапорную башню. И в процессе развития СЗРЦ будем стараться сохранить памятники архитектуры и "впишем" их в производственный цикл.

Во время реконструкции работа предприятий не прекращалась ни на день. Как этого удалось добиться?

Михаил Подвязников: Благодаря людям, которые здесь работали и работают. Причастность к великой истории предприятия чувствует и молодежь, которая приходит сюда работать. Я это видел своими глазами. Строится корпус. Привозят станок, подключают, человек встает и работает, можно сказать, в центре стройки. Такое можно вспомнить только во время войны, когда несмотря ни на что производственные мощности завода продолжали бесперебойный выпуск продукции. Понятно, что был риск, но за 11 лет, которые прошли с начала реализации проекта, гособоронзаказ не был сорван ни разу. Наши люди в очередной раз проявили героизм, теперь уже в мирное время.

Можно ли в цифрах выразить эффект от объединения шести предприятий на одной площадке?

Михаил Подвязников: Конечно. Об увеличении объемов производства я уже говорил. Производительность труда по СЗРЦ в целом выросла в 1,6 раза. Это было достигнуто в том числе за счет сокращения дублирования функций профильных служб в составе каждого из предприятий. При централизации управления процессами в единых подразделениях повышается эффективность работы, а затраты снижаются, что в том числе позволяет увеличивать оплату труда. Зарплата стала достойной: средняя составляет около 76 тысяч рублей, на ряде предприятий она выше. Диспропорция между численностью рабочего и административного персонала сглаживается. Благодаря развитию новых технологий и цифровизации процессов акцент к профессиям и их функционалу смещается. Например, профессия технолога нужна уже в более широком формате инженера, поскольку большинство оборудования имеет программное управление, требуются новые компетенции.

Что изменилось для коллектива в плане условий труда и социальных гарантий, повышения квалификации?

Михаил Подвязников: Если раньше в литейном цехе снимали фильмы про разруху, то недавно один из гостей назвал это производство "литейным Эрмитажем". Условия труда изменились разительно.

Но мы не ограничились только производственными помещениями. Построили на территории поликлинику, в которой даже можно проводить несложные операции. Сейчас там проводится регулярное тестирование на коронавирус и вакцинация. Реконструировали Дворец спорта с тремя бассейнами и двумя спортзалами. Восстановили футбольное поле, и сегодня 500 детей со всего города занимаются футболом в ФК "Алмаз-Антей", сформирована молодежная футбольная команда.

И у людей загорелись глаза. Они осознали, что можно работать в чистых, теплых, просторных цехах, до или после работы поплавать в бассейне, поиграть в хоккей и т.д.

Большое внимание уделяется научной и образовательной деятельности. Для развития профессиональных навыков, расширения компетенций, проведения научных исследований на территории СЗРЦ функционирует научно-образовательный центр и институт прикладного материаловедения, реализуются совместные проекты с вузами и техникумами. В 2020 году был открыт детский образовательный центр, где подростки осваивают современные технологии. Возможно, это наши будущие специалисты.

Важно, что в рамках проекта нам удалось обеспечить плодотворный интеллектуальный и кадровый обмен между исследовательскими и производственными структурами, создать условия для масштабирования новых технологий, знаний, идей, передового опыта организации труда. Это создает дополнительные возможности для интенсивного развития предприятий, появления новых совместных проектов. С каждым годом укрепляется дух сотрудничества, развивается кооперация.

54 миллиарда рублей составил общий объем инвестиций в создание СЗРЦ, в том числе 25 миллиардов на техническое переоснащение

Кроме того, разная сфера деятельности предприятий на одной производственной площадке позволяет минимизировать последствия влияния негативных экономических факторов, оказывать финансовую и управленческую поддержку. И благодаря такой консолидации мы выполняем все задания гособоронзаказа, необходимые экспортные контракты, создаем инновационную продукцию, в первую очередь, конечно, для Вооруженных сил, активно занимаемся проектами, связанными с гражданской тематикой. Думаю, время докажет верность такого подхода к созданию производства. Еще Генри Форд в свое время сказал: "Собраться вместе есть начало. Держаться вместе есть прогресс. Работать вместе есть успех".

Как в создании СЗРЦ учитывалась концепция Индустрии 4.0?

Михаил Подвязников: Основа построения современного предприятия безусловно связана с автоматизацией и цифровизацией процессов. В производстве большая часть оборудования поддерживает использование цифровых технологий, введены в эксплуатацию "умные" комплексы механообработки. Для создания новой продукции применяются аддитивные технологии. Литейное и гальваническое производства имеют очень высокий уровень автоматизации и минимально необходимое количество обслуживающего персонала. Каждый цех располагает цифровой системой диспетчеризации, которая позволяет в онлайн-режиме наблюдать за движением каждой детали и стадии ее изготовления. Использование искусственного интеллекта уже сейчас помогает линейным руководителям распределять производственные задания эффективно и адресно, равномерно загружая персонал. Подтверждение выполнения операций теперь производится наиболее простым путем с использованием сканера и штрихкодирования. Все это создает основу для реализации концепции Индустрия 4.0 в самое ближайшее время.

Какие основные задачи стоят сегодня перед СЗРЦ на перспективу?

Михаил Подвязников: Важно продолжать совершенствование. Необходимо внедрять больше автоматизированных комплексов, чтобы производство было еще эффективнее. Выпускать на существующих площадях не только военную продукцию, но и расширить производство и ассортимент гражданской. Это даст возможность получать источник дохода, не зависящий от военного производства. И на эти средства более активно развиваться. У нас есть, например, планы по созданию лаборатории искусственного интеллекта и др. Мы хотим выпускать современную инновационную продукцию и понимаем, в каком направлении двигаться.

Конечно, не отказываемся и от инфраструктурных проектов. Сейчас заканчиваем поставку ворот для нового тоннеля на Восточно-Сибирской железной дороге. Во втором квартале планируем заключить договор на участие в капремонте Биржевого моста, надеемся поставить оборудование на строительство Багаевского гидроузла. Подписан договор на участие в реконструкции комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений. Также СЗРЦ является ответственным и за арктические программы Концерна ВКО "Алмаз-Антей".

В состав СЗРЦ вошел еще Брянский автомобильный завод. Там выпускаются тягачи арктического исполнения, которые уже себя зарекомендовали в экстремальных условиях бездорожья и сильных морозов. Подписано Соглашение c Государственным комитетом по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) о научно-техническом сотрудничестве в области прогнозирования, профилактики и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации в экстремальных условиях Севера, создания безопасной транспортной подсистемы Арктической зоны Республики Саха (Якутия). И это далеко не все из имеющихся планов на будущее.

Справка

Удачное расположение площадок переведенных в СЗРЦ предприятий, возможность использования этих земель под строительство жилья и коммерческой недвижимости делало их интересными в финансовом плане и способствовало привлечению долгосрочных займов на создание технопарка. Освободившиеся земельные участки площадью более 236 квадратных метров и производственные помещения в исторической части города были проданы на аукционах крупным девелоперским компаниям за 12 с лишним миллиардов рублей, что позволило СЗРЦ полностью закрыть кредитные обязательства.