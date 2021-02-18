Владельца турбазы в Заполярье посадили за нападение на полицию

Владелец туристической базы "Экостровская" на берегу озера Имандра в Мурманской области отправится за решетку за нападение на полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Все началось с конфликта между владельцем турбазы и одним из отдыхающих 27 июня 2020 года. Виновный вооружился пистолетом и топором, угрожая посетителям.

Затем были вызваны сотрудники полиции. Когда они прибыли на турбазу, ее владелец открыл по стражам порядка огонь из охотничьего карабина с расстояния 15-20 метров. К счастью, стрелок ни в кого не попал.

Свою вину мужчина полностью признал. Суд приговорил его к лишению свободы на 2 года 6 месяцев в колонии общего режима. В законную силу приговор пока не вступил.