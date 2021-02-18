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18.02.2021 14:36

Астраханские судоверфи получат новые заказы

Текст: Наталья Коротченко
Судостроительные предприятия Астраханской области обеспечат новыми заказами для выполнения которых планируется привлечь на заводы еще около 400 специалистов.
Фото: Максим Коротченко/РГ Фото: Максим Коротченко/РГ
Фото: Максим Коротченко/РГ

- Сложно переоценить значение судостроения для Астраханской области. Это драйвер нашей экономики. Вместе с Минпромторгом и ОСК нам удалось возобновить работу завода "Красные Баррикады". Другие наши площадки тоже заняты заказами, в том числе строительством модулей для ледостойкой платформы и дноуглубительных земснарядов. Важно, чтобы этот темп сохранялся, - заявил губернатор области Игорь Бабушкин при посещении Астраханского судостроительного производственного объединения, где состоялась встреча с генеральным директором АО "Объединённая судостроительная корпорация" Алексеем Рахмановым и трудовым коллективом завода.

Он отметил, что для работников создаются благоприятнее условия: зарплата выше средней по региону, обеспечение проезда из дома до предприятия, в том числе с использованием водного транспорта.

Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
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По словам гендиректора ОСК, у акционерного общества большие планы по модернизации производства и размещению новых заказов. Причём речь идёт не только о судах класса "река-море", но и о рыболовецком и маломерном флоте. Также особое внимание направлено на завершение работ по строительству круизного лайнера "Пётр Великий", который, как планируется, станет флагманом развития круизного сообщения на Каспии. Лайнер возводят на судозаводе "Лотос", его уже спустили на воду для достройки и внутренней отделки помещений.

- Мы видим большой потенциал по строительству судов на астраханских предприятиях по линии взаимодействия со странами Прикаспия. Тем более, что недавно мы подписали меморандум о сотрудничестве с Туркменистаном по судостроению, - сказал Алексей Рахманов.

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