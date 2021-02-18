Чехия выдала России главаря банды автоугонщиков из Волгограда

В Россию из Чехии экстрадирован житель Волгограда Анатолий Зернов. Генеральная прокуратура РФ обвиняет в создании преступной группы и кражах дорогостоящих автомобилей.

По версии следствия, в сентябре 2015 года мужчина организовал банду. Вскоре ими были похищены два автомобиля общей стоимостью 2,6 миллионов рублей. При транспортировке украденных машин соучастники Анатолия Зернова были задержаны, а он скрылся.

По поручению генеральной прокуратуры России волгоградец был объявлен в международный розыск. Через год Зернов был задержан полицейскими на территории Чехии, и российская прокуратура потребовала его выдачи для привлечения к уголовной ответственности.

Запрос был удовлетворен в 2018 году, но экстрадировать его удалось лишь в 2021 году, так как обвиняемый отбывал срок за преступление, совершенное в Чехии.