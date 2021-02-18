Кто провожал Юрия Гагарина в первый зарубежный полет

В редакцию "Российской газеты" пришло письмо от Ольги Шамраевой, главного государственного таможенного инспектора отдела по связям с общественностью Южного таможенного управления. Вот что она написала:

"В Музее истории таможенной службы Юга России на одном из стендов есть неприметная, на первый взгляд, фотография. Черно-белая, 9 на 12. Четверо молодых мужчин в форменной одежде разных ведомств смотрят в объектив. Известны имена двоих: второй справа - старший инспектор Туапсинской таможни Семен Козачек. Второй слева - тот, кто сказал "Поехали!", кто оторвался от Земли старшим лейтенантом, а приземлился майором. Да, Юрий Гагарин.

Этот снимок сделан 22 мая 1961 года в аэропорту Адлер. Накануне первого визита Юрия Алексеевича за границу. Как известно, на постполетную реабилитацию Гагарина отправили в Сочи. А уже в конце мая началась его "миссия мира" - за два года он посетил десятки стран. Самый первый зарубежный визит - в Чехословакию: в Прагу Юрий Алексеевич полетел на рейсовом Ту-104 из Адлера.

Затем были Болгария, Финляндия, Великобритания, Польша, Куба, Бразилия, Канада, Исландия, Венгрия, Индия, Цейлон, Афганистан, Египет… Всего более 30 стран. Десятки тысяч людей хотели увидеть живую легенду, пожать руку, пообщаться. А нашему коллеге, старшему инспектору Туапсинской таможни Семену Козачку одному из первых посчастливилось сделать это 22 мая 1961 года. Он был командирован в аэропорт Адлер для "проведения таможенной работы" в связи с вылетом самолета за границу.

В то время в аэропорту и морпорту Сочи таможенные формальности выполняли уполномоченные Туапсинской таможни. Адлерский таможенный пост создадут лишь через десять лет - в апреле 1971 года. В 1978-м в связи с началом интенсивного развития международного туризма и значительным увеличением потока иностранцев, приезжавших в Сочи, он будет преобразован в Сочинскую таможню, которая в 2020 году вошла в состав Краснодарской.

В мае 1961 года Семену Козачку было 47 лет, и сегодня его, к сожалению, уже нет в живых. "Какой он, Гагарин?" - часто расспрашивали Козачка. "Замечательный, общительный, жизнерадостный" - отвечал Семен Никитич. Он не скрывал, что безмерно благодарен судьбе за встречу с первым космонавтом".

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