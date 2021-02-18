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Рубрика: Экономика

Хуснуллин: Проблем с водой в Крыму не будет

Текст: Марина Трубилина
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Проблем с водой в Крыму не будет, даже если Украина достроит дамбу, перекрывающую поступление воды на полуостров через Северо-Крымский канал, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

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"В Крыму и Севастополе проводится комплекс мероприятий по обеспечению надежного водоснабжения региона, разработанный правительством по поручению президента, - подчеркнул Хуснуллин. - План долгосрочный - до 2024 года. Но уже сейчас можно сказать, проблем с водой у крымчан не будет".

Часть мероприятий по обеспечению региона водой уже завершены, отметил вице-премьер. Например, запущен водовод, который позволяет перебрасывать воды из Кадыковского карьера в Севастополь, пробурено 24 скважины с артезианской водой. "Всего мероприятия, реализованные за последние полгода, позволяют обеспечить регион дополнительно порядка 100 000 м3 в сутки. В ближайшие месяцы будут завершены строительство водозабора из реки Бельбек и водовод с Бештерек-Зуйского месторождения", - рассказал Хуснуллин.

Ранее постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич на встрече с начальником управления Северо-Крымским каналом Сергеем Шевченко заявил, что Киев намерен достроить дамбу, которая исключит возможность подачи воды в Крым, сообщало ТАСС.

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