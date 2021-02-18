На Кубани ФСБ провела обыски в администрации Геленджика

На Кубани сотрудники краевого управления ФСБ провели обыски в администрации Геленджика. О визите силовиков на своей страничке в соцсетях написал сам мэр курортного города Алексей Богодистов.

По его словам, сотрудники ФСБ работают в управлении имущественных отношений, ЖКХ и земельных отношений. Их интересует документация, связанная с деятельностью компании "Стройинвест". Градоначальник отметил, что, несмотря на неудобства, связанные с оперативными мероприятиями, администрация оказывает всестороннюю помощь и взаимодействие силовикам.

Стоит отметить, что строительная компания "Стройинвест" зарегистрирована в ноябре 2017 года в Краснодаре для строительства жилых и нежилых зданий. Портфель проектов застройщика включает в себя в том числе жилой комплекс комфорт-класса "Акварели 3".