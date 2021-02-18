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18.02.2021 15:08
Рубрика: Власть

В январе на Кубани восстановлены права дольщиков по 29 долгостроям

Текст: Виктория Королева (Краснодарский край)
Это самый высокий показатель в стране, отметили в федеральном Фонде защиты прав граждан - участников долевого строительства.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В январе 2021 года из общероссийского Единого реестра проблемных объектов исключены 76 домов. Большая часть - 29 объектов - приходится на Краснодарский край. Восстановлены права собственников более 2,3 тысячи квартир.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
На капремонт многоквартирных домов Кубани в 2021 году направят около 3,3 млрд рублей

В частности, в Новороссийске достроили проблемный ЖК "Одиссей", к возведению которого приступили 10 лет назад. Восстановлены права собственников 148 квартир.

В Краснодаре ввели в эксплуатацию ЖК "Версаль". По первоначальному плану дом на 343 квартиры должны были сдать в первом полугодии 2016 года. Однако застройщик с обязательствами не справился. Объект включили в реестр проблемных, ситуацию неоднократно рассматривали в рамках межведомственной комиссии, созданной по поручению главы региона Вениамина Кондратьева для содействия решению проблем обманутых дольщиков. Квартиры получат около тысячи человек.

- В Краснодарском крае выстроена четкая система работы по восстановлению прав граждан - участников долевого строительства. Созданы все условия и механизмы для работы, благодаря чему мы год за годом наращиваем динамику сдачи проблемных объектов. Задача, которую поставил губернатор, - полностью разобраться с этой проблемой до конца 2023 года. И мы целенаправленно движемся в этом направлении, - прокомментировал первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко.

Всего в планах на 2021 год - восстановить права более 30 тысяч владельцев квартир в 83 проблемных домах. Это 13 тысяч квартир. Из них 33 литера в Краснодаре, 22 литера в Сочи. Работа продолжается также в Геленджике, Анапе, Новороссийске, Туапсе, Темрюкском, Тихорецком, Усть-Лабинском районах.

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