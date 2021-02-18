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18.02.2021 14:21

В игорную зону "Красная Поляна" возвращается турнир по смешанным единоборствам

Текст: Виктория Королева (Краснодарский край)
В День защитника Отечества WOW ARENA подготовила особенный сюрприз для всех любителей единоборств. 23 февраля состоится один из самых нашумевших турниров ММА России популярной лиги AMC FIGHT NIGHTS Сочи.
Фото: Алексей Тютлин
Фото: Алексей Тютлин

В главном событии вечера сразятся россиянин Андрей Корешков по прозвищу Спартанец и бразильский страйкер Адриано Родригес. Для Корешкова это станет возможностью вновь выйти в клетку на родной земле спустя семь долгих лет. Его соперник с профессиональным рекордом 18-5 планирует делать ставку на нокаутирующий удар, что превращает поединок в схватку двух ударных школ - российской и бразильской.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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В цвета двух флагов будет окрашен весь ивент, лицом к лицу встретятся по пять представителей каждой из стран, участников принципиальной матчевой встречи. Самые медийные из них - тяжеловесы, с бразильской стороны это легендарный гигант Зулузиньо (рост 2.02 метра, вес 165 кг), а оппонентом его станет молодой и перспективный Юсуп Шуаев, рост которого также близок к 200 сантиметрам.

Еще одним ярким событием вечера станет титульный поединок за пояс AMC FIGHT NIGHTS в легчайшем весе. В клетку выйдут Владимир Егоян и Шарамазан Чупанов, "Ростов против Каспийска". Это противостояние дважды отменялось в связи с травмами бойцов, третья попытка должна стать успешной.

Всего в программе запланировано 10 поединков. Начало в 16:00. Мероприятие состоится на территории игорной зоны "Красная Поляна" в спортивно-развлекательном комплексе WOW ARENA.

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