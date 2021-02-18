Новости

Вильфанд назвал причину аномальных холодов в России и США 05:27
В Крыму ответили на планы Киева блокировать подачу воды с помощью дамбы 05:14
Цена нефти марки Brent поднялась выше 65 долларов за баррель 04:40
Врач рассказала о взаимосвязи группы крови и COVID-19 04:29
Трамп прервал длительное молчание и выступил в эфире Fox News 04:25
В США начальник штаба ВВС назвал ценным Договор по открытому небу 03:44
Футболисту "Ювентуса" Морате стало плохо после матча с "Порту" 03:13
Пентагон сообщил об отказе военнослужащих США вакцинироваться от COVID-19 03:12
В Филадельфии семь человек пострадали в результате стрельбы 02:47
Волна тепла накроет европейскую часть России в конце недели 02:21
В Мексике 14 человек стали жертвами холодной погоды 01:56
В США изъяли более 10 миллионов поддельных масок 3MN95 01:40
Власти Барселоны запретят курение на четырех самых популярных пляжах 01:04
В США снесли бывшее казино Трампа в Атлантик-сити 00:54
Разработчики "Спутника V" рассказали о ходе регистрации вакцины в ЕС 00:33
В Мадриде полиция разогнала протестующих против ареста рэпера 00:17
В Финляндии обнаружен новый штамм Covid-19 17.02.2021
РФС будет использовать электронную систему назначения судей 17.02.2021
Главврач больницы в Коммунарке призвал всех носить маски 17.02.2021
Биткоин обновил рекорд стоимости 17.02.2021
ФАС проверит агрегаторы такси из-за завышенных цен в снегопад 17.02.2021
Анна Кузнецова предложила создать реестр "алиментщиков" 17.02.2021
Мишустин совершит рабочий визит в Псковскую область 17.02.2021
В Петербурге ужесточили правила расселения коммунальных квартир 17.02.2021
Захарова о решении ЕСПЧ о Навальном: Запад не думает о последствиях 17.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Синицы и снегири голодают в мегаполисе из-за аномальных холодов
Синицы и снегири голодают в мегаполисе из-за аномальных холодов
18.02.2021 05:14
Рубрика: Власть

В Крыму ответили на планы Киева блокировать подачу воды с помощью дамбы

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В Крыму прокомментировали намерение Киева достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы сделать невозможной подачу воды на полуостров. Об этом ранее заявил постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Володин оценил намерение Киева помешать проекту с опреснением воды в Крыму

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал глупостью рассуждения о строительстве дамбы на фоне дефицита бюджетных средств на Украине. Он напомнил, что в Крыму ведутся масштабные работы по укреплению водной безопасности полуострова, поэтому любая перспектива получения воды с украинской территории становится для крымчан все менее актуальной и интересной.

"Пора прекратить все эти глупые заявления о воде, поставки которой Украина давно перекрыла и теперь еще хочет впустую потратить средства, чтобы самой себе гарантировать это", - цитирует РИА Новости Бобкова. Он подчеркнул, что, не смотря на различные вызовы, жители Крыма привыкли рассчитывать исключительно на собственные силы.

Глава госкомитета Крыма по межнациональным отношениям Альберт Кангиев в беседе с агентством назвал смешным намерение украинской стороны. По его словам, вода уже более шести лет по каналу из Украины не поступает, но, тем не менее, на полуострове справляются со всеми вызовами и задачами. "Все это очередная уловка киевских властей, чтобы обогатиться за счет бюджетных средств", - отметил Кангиев.

Он подчеркнул, что очень большие усилия приложены федеральными и республиканскими властями для обеспечения водой жителей Крыма. А Украина, перекрыв канал, "продолжает себя выставлять перед всем мировым сообществом как государство, осуществляющее геноцид в отношении многонационального Крыма".

Украина перекрыла подачу пресной воды в Крым по Северо-Крымскому каналу весной 2014 года. Эти поставки покрывали до 90% потребностей республики в воде. За минувшие годы в Крыму был реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения населения полуострова.

В регионах Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Внешняя политика Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Отношения России и Украины Присоединение Крыма к России

Главное сегодня

Свыше 30 банков могут уйти с рынка в 2021 году
Разработчики "Спутника V" рассказали о ходе регистрации вакцины в ЕС
Захарова о решении ЕСПЧ о Навальном: Запад не думает о последствиях
ФНС упростит россиянам получение налогового вычета
Волна тепла накроет европейскую часть России в конце недели
Президент поручил помочь безработным, семьям с детьми и неопытным инвесторам
Кремль: Парад Победы в 2021 году точно состоится