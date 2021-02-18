В Крыму ответили на планы Киева блокировать подачу воды с помощью дамбы

В Крыму прокомментировали намерение Киева достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы сделать невозможной подачу воды на полуостров. Об этом ранее заявил постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал глупостью рассуждения о строительстве дамбы на фоне дефицита бюджетных средств на Украине. Он напомнил, что в Крыму ведутся масштабные работы по укреплению водной безопасности полуострова, поэтому любая перспектива получения воды с украинской территории становится для крымчан все менее актуальной и интересной.

"Пора прекратить все эти глупые заявления о воде, поставки которой Украина давно перекрыла и теперь еще хочет впустую потратить средства, чтобы самой себе гарантировать это", - цитирует РИА Новости Бобкова. Он подчеркнул, что, не смотря на различные вызовы, жители Крыма привыкли рассчитывать исключительно на собственные силы.

Глава госкомитета Крыма по межнациональным отношениям Альберт Кангиев в беседе с агентством назвал смешным намерение украинской стороны. По его словам, вода уже более шести лет по каналу из Украины не поступает, но, тем не менее, на полуострове справляются со всеми вызовами и задачами. "Все это очередная уловка киевских властей, чтобы обогатиться за счет бюджетных средств", - отметил Кангиев.

Он подчеркнул, что очень большие усилия приложены федеральными и республиканскими властями для обеспечения водой жителей Крыма. А Украина, перекрыв канал, "продолжает себя выставлять перед всем мировым сообществом как государство, осуществляющее геноцид в отношении многонационального Крыма".

Украина перекрыла подачу пресной воды в Крым по Северо-Крымскому каналу весной 2014 года. Эти поставки покрывали до 90% потребностей республики в воде. За минувшие годы в Крыму был реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения населения полуострова.