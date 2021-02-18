Вызванный снегопадом оползень разрушил дорогу в Сочи

Вся дорожная техника в Сочи борется с последствиями мощного снегопада Фото: Пресс-служба администрации Сочи

В Хостинском районе Сочи вечером 17 февраля после продолжительного снегопада сошел оползень. Земляная масса под давлением снега спустилась на дорогу в районе улицы Ломоносовской. Как сообщил глава курорта Алексей Копайгородский, в результате никто не пострадал.

- По моему поручению ночью были на месте руководители района и мои заместители. Участок огородили, угроз населению нет. На дороге организовано реверсивное движение. Как только стихнут снегопады, сразу начнем восстановительные работы, - отметил Копайгородский.

Общественный транспорт на этом отрезке дороги не ходит, поэтому оползень не скажется на его работе. Снегопад идет на всей территории города-курорта, основной удар стихии пришелся на Хостинский и Центральный районы Сочи. Сейчас все силы муниципалитета направлены на ликвидацию последствий снежных заносов, улицы чистят 94 единицы техники и 174 человека.

Также из-за снегопада затруднен проезд в некоторые районы города: Тихоновка, Верхнее Буу, Разбитый Котел, Верхнее Лоо, Атарбеково. Системы жизнеобеспечения там работают в штатном режиме.