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18.02.2021 11:30

"Ямалкоммунэнерго" инвестирует в ЖКХ Губкинского более 200 млн рублей

Год только начался, а в городе Губкинском полным ходом идут работы по исполнению инвестиционных программ.
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго" Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"

В 2021 году в рамках действующей инвестиционной программы филиалом АО "Ямалкоммунэнерго" в Губкинском планируются наиболее приоритетные мероприятия на сумму более 200 млн. руб. Денежные средства будут направлены на повышение надежности предоставления услуг в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города.

С целью обеспечения качественного и бесперебойного теплоснабжения домов жителей в микрорайоне № 9 завершаются работы по реконструкции трубопроводов теплоснабжения, а также холодного и горячего водоснабжения. Данные работы не доставляют неудобства потребителям - переключение на новые сети будет производиться после завершения отопительного периода. Кроме того, в этом же микрорайоне возникла необходимость строительства дополнительных сетей теплоснабжения - здесь возведут новый многоэтажный дом.

Для повышения эффективности технологии очистки сточных вод ведутся работы по реконструкции городских канализационно-очистных сооружений. В настоящее время специалисты монтируют оборудование. Параллельно подрядные организации ООО "Согдиана" и ООО ПКФ "Водоканалавтоматика" выполняют работы по модернизации городской насосной станции с установкой новых грабельных решеток, автоматики управления и другого оборудования. Модернизация позволит существенно сократить объем вредных примесей в сточных водах, поступающих на канализационно-очистные сооружения.

Еще один проект энергетиков - реконструкция котельной. Работы необходимы для увеличения ее тепловой мощности и подключения новых строящихся объектов в микрорайонах 15, 17 и 18. В текущем году будет подготовлен проект, и в ближайшие два года начнутся работы на самой котельной.

В рамках программы ремонтов на текущий год предусмотрен и капитальный ремонт сетей ТВС микрорайонов 13 и 14, к которым энергокомпания приступит после завершения отопительного сезона.

Напомним, что между муниципалитетом и АО "Ямалкоммунэнерго" заключены концессионные соглашения в отношении коммунальных энергообъектов и сетей в городе Губкинском.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"

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