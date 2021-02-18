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Рубрика: Экономика

Курганцы бесплатно получат комплекты для постройки дома

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
В Курганской области с первого марта желающим построить свой дом начнут бесплатно выдавать домокомплекты площадью до 80 квадратных метров. Льготой могут воспользоваться как местные жители, так и переселенцы из других регионов.

Как рассказал на брифинге гендиректор Курганской ипотечно-жилищной корпорации (КИЖК) Илья Васильев, чтобы стать участником программы, нужно иметь в собственности или аренде участок, на котором в течение месяца построить фундамент под выбранный проект домокомлекта. Кроме того, у будущего хозяина на банковском счете должно быть не менее 100 тысяч рублей. После получения материалов в течение года нужно построить дом и зарегистрировать на него права собственности.

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Под действие программы попадают все населенные пункты Курганской области, за исключением территорий садоводческих или дачных кооперативов. Домокомлекты будут изготавливаться из оцилиндрованного бревна, профилированного или обычного бруса. Размер - 80 "квадратов" был выбран в результате опроса потенциальных домовладельцев по большинству голосов.

Напомним, с 2019 года в области действовала программа, которая позволяла предоставлять домокомплекты по льготной цене ограниченной категории граждан - в том числе, многодетным семьям и погорельцам. Тогда она вызвала большой интерес. За два года домокомплекты получили 34 многодетные, 31 молодая семья и 8 погорельцев. Отличие новой программы от прежней в том, что субсидию из областного бюджета через КИЖК получат производители домокомплектов, а участникам программы они будут предоставляться бесплатно.

Стать участниками программы могут семьи, в которых возраст обоих супругов на дату подачи заявления не превышает 60 лет; неполные, многодетные семьи; медицинские и педагогические работники, если оба супруга являются работниками бюджетных организаций, сотрудники регионального управления МВД, агропромышленного комплекса, члены казачьих обществ.

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Льгота распространяется и на желающих переселиться в Курганскую область, работающих по трудовому договору или занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью на территории региона, а также участников областной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

Подробная информация по телефонам в Кургане 8 (3522) 43-67-00, 43-66-99, в Шадринске - (35253) 7-70-33.

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