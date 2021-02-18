Курганцы бесплатно получат комплекты для постройки дома

Как рассказал на брифинге гендиректор Курганской ипотечно-жилищной корпорации (КИЖК) Илья Васильев, чтобы стать участником программы, нужно иметь в собственности или аренде участок, на котором в течение месяца построить фундамент под выбранный проект домокомлекта. Кроме того, у будущего хозяина на банковском счете должно быть не менее 100 тысяч рублей. После получения материалов в течение года нужно построить дом и зарегистрировать на него права собственности.

Под действие программы попадают все населенные пункты Курганской области, за исключением территорий садоводческих или дачных кооперативов. Домокомлекты будут изготавливаться из оцилиндрованного бревна, профилированного или обычного бруса. Размер - 80 "квадратов" был выбран в результате опроса потенциальных домовладельцев по большинству голосов.

Напомним, с 2019 года в области действовала программа, которая позволяла предоставлять домокомплекты по льготной цене ограниченной категории граждан - в том числе, многодетным семьям и погорельцам. Тогда она вызвала большой интерес. За два года домокомплекты получили 34 многодетные, 31 молодая семья и 8 погорельцев. Отличие новой программы от прежней в том, что субсидию из областного бюджета через КИЖК получат производители домокомплектов, а участникам программы они будут предоставляться бесплатно.

Стать участниками программы могут семьи, в которых возраст обоих супругов на дату подачи заявления не превышает 60 лет; неполные, многодетные семьи; медицинские и педагогические работники, если оба супруга являются работниками бюджетных организаций, сотрудники регионального управления МВД, агропромышленного комплекса, члены казачьих обществ.

Льгота распространяется и на желающих переселиться в Курганскую область, работающих по трудовому договору или занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью на территории региона, а также участников областной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

Подробная информация по телефонам в Кургане 8 (3522) 43-67-00, 43-66-99, в Шадринске - (35253) 7-70-33.