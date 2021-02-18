В Ямало-Ненецком автономном округе готовятся бесплатно вакцинировать девочек 12-13 лет против вируса папилломы человека. Такая прививка - профилактическая мера, которая должна снизить риск заболевания раком шейки матки, от которого в России каждый год гибнет семь тысяч женщин.

Как рассказали "РГ" в департаменте здравоохранения ЯНАО, поставка первых 2390 доз вакцины рассчитана на 1195 человек. Родители, которых опросили медики, инициативу поддерживают.

Вакцинацию проводят трижды в течение года: вторую спустя месяц, третью - через полгода после первой. Не исключено, что с этого года вакцинация от опасного вируса станет на Ямале постоянной. "Мы рассматриваем вопрос о внесении вакцинации от вируса папилломы человека в региональный календарь профилактических прививок (туда уже входит бесплатная вакцинация от 21 болезни). Вакцина содержит фрагменты оболочечных белков ДНК вируса, поэтому является безопасной для ребенка и легко переносится", - говорят местные специалисты.

При этом в национальный календарь профилактических прививок она не входит, хотя Минздрав России в 2019 году эту идею одобрил. Главным препятствием остается цена: полный курс вакцинации стоит в среднем 13-15 тысяч рублей. Но это пока единственный способ борьбы с онкологией, поражающей органы репродуктивной системы. Без массовой вакцинации, по мнению медиков, количество заболевших к 2030 году возрастет вдвое. Потому так важно, что на Ямале нашли возможность решить данную проблему.