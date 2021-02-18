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Рубрика: Общество

Притягивающий холод

На Южном Урале создают первый в мире магнитный кондиционер
Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Спецвыпуск № 35(8386)
Специалисты челябинского научно-производственного объединения, выпускающего электромашины (НПО "Электромашина"), готовятся продемонстрировать экспериментальный образец кондиционера, который станет прорывом в создании систем кондиционирования и отопления для спецтехники и гражданской продукции.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В основу работы новинки положен так называемый магнитокалорический эффект (МКЭ) - способность любого магнитного материала менять свою температуру под воздействием магнитного поля, как это происходит при сжатии или расширении газа или пара в традиционных холодильных установках. Работая над этим изделием, предприятие выступает индустриальным партнером Челябинского госуниверситета.

Фото: iStock
Самарские ученые занялись созданием нестандартных энергоустановок

Южноуральские ученые в течение последних лет вели международный проект и получили многообещающие результаты в области низких температур. Поэтому инженеры-конструкторы предприятия уверены, что инновационная климатическая установка откроет для компании новые рынки сбыта, где в ближайшее десятилетие не будет конкурентов.

- Экспериментальный образец, который мы увидим через 3-4 месяца, покажет жизнеспособность идеи, - говорит начальник отдела систем жизнеобеспечения предприятия Айдар Бурибаев. - А дальнейшее исследование будет заключаться в выборе оптимальных материалов и технологий для воплощения идеи в жизнь, промышленного применения таких установок.

- Наше изделие, - продолжает заместитель гендиректора, главный конструктор предприятия Василий Кардаполов, - будет отличать от традиционных кондиционеров компактность и безопасность для экологии. Согласно статистике сегодня около 20 процентов всей электроэнергии, производимой в мире, тратится на кондиционирование воздуха. Через 10-15 лет эта цифра возрастет примерно вдвое.

Сегодня около 20 процентов всей электроэнергии, производимой в мире, тратится на кондиционирование воздуха

Дальнейшее использование традиционных кондиционеров и холодильников становится слишком затратным. Применение же магнитных охладителей позволит уменьшить в разы затраты на электроэнергию. Повышенные показатели надежности также являются немаловажным преимуществом магнитных охладителей. Они достигаются за счет отсутствия в них вращающихся элементов и устройств, работающих при повышенном давлении.

В регионах Общество Наука Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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