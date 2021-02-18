В конце 2020 года в онлайн-школе комьюнити-билдинга "Точка сборки" в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" руководитель НКО "ГринЛандия" Павел Притупа защитил проект развития соседских клубов в мегаполисе. Этот кейс в числе 12 других получил одобрение Минстроя РФ и был рекомендован к информационной поддержке на уровне региона. Общественник предлагает размещать в старых микрорайонах Тюмени, где нет досуговых центров и учреждений допобразования, модульные конструкции для встреч людей, проживающих в одном дворе. Такие сооружения легко устанавливать и при необходимости перемещать с места на место. Определиться, нужны "беседки" или нет, должны сами горожане на портале электронных опросов "Я решаю!". А пока они думают, Притупа тестирует концепцию на двух соседских клубах, созданных в новых микрорайонах по согласованию с застройщиком.

Первую подобную локацию в 2014 году создали в тюменском малоэтажном ЖК "Ожогино". Через четыре года - в высотном ЖК "Преображенский". А с 3 января 2021-го площадкой для неформального общения обзавелись жильцы ЖК "Апрель". В этом календарном сезоне в Тюмени ожидается открытие как минимум трех клубов, а в следующем еще одного, причем в загородном поселке. Что интересно, продвигают их сами компании, часто в партнерстве с общественными организациями. Свою позицию объясняют так: социально ориентированные девелоперы не гонятся исключительно за прибылью, а стремятся формировать особую среду и укреплять человеческие взаимоотношения.

- Многие спрашивают, почему на первом этаже одной из семиэтажек в "Апреле" мы открыли не продуктовый магазин, а клуб соседей. Да просто не нацелены зарабатывать на всем подряд, а хотим принципиально другого: чтобы жильцы наших домов знали друг друга и продуктивно общались. Безусловно, для будущих покупателей клуб - нечто вроде бонуса, когда ехать за впечатлениями никуда не нужно - все радости буквально через дорогу. Но оценить реальную отдачу от этого в продажах затрудняемся - она минимальна, ведь и цель иная, - рассказывает руководитель отдела маркетинга компании-застройщика Егор Бобров.

Социально ориентированные девелоперы не гонятся исключительно за прибылью, а стремятся формировать особую среду

Помочь строителям обустроить в новом ЖК не просто "красный уголок", а уютное общественное пространство на 134 квадратах руководитель НКО "ГринЛандия" согласился сразу. Необходимый опыт у тюменца имеется: вместе со старшеклассниками-волонтерами успешно реализует в городе уличную программу "Капитаны двора" - по приглашению команда выезжает в микрорайоны и буквально с нуля учит жителей организовывать дворовый досуг. Здесь, в общем-то, схожий принцип работы, только под крышей.

- Придя на все готовое, имею в виду ремонт, мебель, технику, сэкономил около 500 тысяч рублей. Моя задача - наполнить проект содержанием, привлечь людей, удержать их здесь. Главными помощниками выступают два комьюнити-менеджера, которые общаются с жильцами, составляют расписание, разводят потоки. Это энергозатратно, но выполнимо, - объясняет Притупа.

"Апрелевскую" площадку он арендует у застройщика на некоммерческих условиях. Пока вкладывает собственные средства, но уверен, что через полгода выйдет в плюс. Днем, пока ребятня в детсаду и школе, а родители на работе, сдает помещение под мастер-классы и психологические тренинги. Некоторые кружки платные, но в графике свыше половины бесплатных мероприятий: от квизов до ярмарок творчества, от шахматных баталий до чаепитий. Сообщество НКО в Тюмени достаточно сильное, поэтому по просьбе Павла показы фильмов в клубе устраивает онлайн-кинотеатр "Ноль Плюс", книги сюда привозит "Библиобус", про рукодельные техники мамам и бабушкам рассказывают специалисты из "Гильдии мастеров". Жильцы, кстати, тоже предлагают свои события, и это вкупе работает на эффективность площадки.

Сейчас организатор расписывает концепт на лето: можно сделать дневной лагерь для школьников, но прежде придется получить лицензию, можно задействовать придомовую территорию под концерты и квесты. Замыслов хватает, и все нацелены на то, чтобы перезнакомить и сдружить новых соседей.

Фото: Ирина Никитина/РГ

Конечно, стоит помнить, что все люди разные и не каждому хочется после тяжелого рабочего дня идти в клуб, даже если он в этом же доме. И все-таки большинство апрелевцев, а это преимущественно молодые семейные пары, рады возможности провести время вне собственной кухни. Сейчас в ЖК проживает 3,5 тысячи человек. За январь, самый неактивный месяц, клуб посетили 930 из них. Ситуация в "Ожогино", где 1,2 тысячи жильцов, другая: в домах комфорткласса наполняемость клуба существенно ниже - здешние обитатели предпочитают коротать выходные и вечера дома.

Кстати

В разных городах России площадки для сообщества соседей развивают по-своему. В Петербурге есть клубы, продающие жильцам абонементы на пользование разными услугами: здесь можно обедать, стирать белье, работать в коворкинге... В тюменском ЖК "Преображенский" соседским центром полностью занимаются сотрудники компании-застройщика. В "Апреле" и "Ожогино" клубы отданы на откуп общественникам, по схожей схеме будут развивать и центр в ЖК "Видный" - при участии НКО.