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Рубрика: Общество

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Новая упаковка решит проблему накопления отходов
Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Спецвыпуск № 35(8386)
Ученые Южно-Уральского госуниверситета в содружестве с коллегами из Индии разработали и запатентовали новый материал, предназначенный для упаковки пищевых продуктов. В перспективе он способен заменить полиэтилен и пластик, которые сегодня ухудшают экологию, повышают нагрузку на природу.
Продукты из магазина мы несем в пакете несколько минут, а разлагается он более ста лет. Фото: EPA Продукты из магазина мы несем в пакете несколько минут, а разлагается он более ста лет. Фото: EPA
Продукты из магазина мы несем в пакете несколько минут, а разлагается он более ста лет. Фото: EPA

- Сейчас наблюдается устойчивая тенденция прироста объемов твердых коммунальных отходов за счет увеличения количества упаковочных изделий, - констатирует доктор технических наук Ирина Потороко. - Подсчитано, что среднее время использования пакета из полиэтилена - около 20 минут, а срок его разложения - более 100 лет.

Госдума рассмотрит проекты экологических законов

Решение проблемы накопления ТКО профессор университета видит в переходе на материалы, способные в короткие сроки разлагаться в окружающей среде, не нанося ей ущерба.

Как отмечают сами разработчики из лаборатории синтеза и анализа пищевых ингредиентов, новинка состоит из растительных биополимеров - вторичных продуктов переработки зерна, или, проще говоря, изготавливается на основе крахмала. Эта "натуральность" обеспечивает ей основной плюс в конкурировании с традиционными упаковками - пакетами из полиэтилена и контейнерами из пластика. Поскольку материал растительной природы, он способен к "самоликвидации".

На эту особенность упаковочных материалов ориентируются также иностранные исследователи, ведь экология сегодня волнует всех. За рубежом накоплен свой опыт производства биополимеров, признают челябинские ученые, однако считают, что главной их задачей остается разработка собственных уникальных продуктов на основе сырья, которого достаточно в регионе. После лабораторных исследований важно будет вывести опытные образцы на "большую дорогу" промышленного производства, заинтересовать ими пищевой бизнес, в том числе переработчиков сырья. Поэтому развивают даже такое экзотическое направление, как создание емкостей для хранения жидких продуктов из съедобного разлагаемого биополимера.

Безопасную для природы упаковку можно будет использовать в пищевой промышленности, медицине

Впрочем, безопасные для природы материалы можно будет использовать не только в пищевой промышленности, но и таких сферах, как косметология, фармацевтика и медицина.

В регионах Общество Наука Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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