В Челябинске ФСБ задержала высокопоставленного полицейского

Челябинске предъявлено обвинение сотруднику полицейского главка региона, задержанного оперативниками УФСБ по подозрению в коррупции. По версии следствия, за покровительство криминалу, он получил взятку в виде квартиры, сообщили в четверг в следственном управлении СК региона.

- По версии следствия, в период до 2012 года сотрудник одного из структурных подразделений ГУ МВД России по Челябинской области получил взятку в виде недвижимого имущества за общее покровительство местным жителям и не привлечение их к уголовной ответственности за совершение экономических преступлений, - рассказал представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Действия полицейского квалифицированы по статьям о получении взятки в крупном размере и превышении должностных полномочий. Если вина будет доказана, ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы со штрафом, шестидесятикратным размеру подношения.

Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения, отметили в СК региона.