В Екатеринбурге на 23 февраля устроят салют из раритетных пушек

На Среднем Урале в честь Дня защитника Отечества расчехлят раритетные пушки. "В Екатеринбурге на салюте торжественные залпы выполнят из 76-мм противотанковых орудий ЗИС-3 1942 года выпуска", - сообщили сегодня в пресс-службе Центрального военного округа.

Тренировка расчетов пройдет уже завтра на полигоне Свердловский.

"Каждое из орудий имеет уникальных боевой опыт применения в ходе сражений Великой Отечественной войны, - говорят в ЦВО. - В ходе тренировки артиллеристы отработают слаженность действий и синхронность выстрелов".

76-мм дивизионная пушка ЗИС-3 - самое массовое орудие в истории мировой артиллерии. За простоту, послушность и надежность наши бойцы прозвали ее "Зося", а солдаты вермахта - "трещоткой" за скорострельность и характерный звук.

Нынешнее 23-е февраля, кстати, не первое в мирной карьере боевых орудий: в 2019-м раритетные пушки уже озвучивали праздничные мероприятия.