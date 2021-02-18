Вице-мэр Челябинска задержан за взятку

В Челябинске задержан вице-мэр по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков. В служебном кабинете и по месту жительства чиновника проводятся обыски, сообщили "РГ" в УФСБ региона.

- Задержание состоялось сегодня утром, - пояснили в пресс-службе ведомства. - После чего в служебном кабинете и по месту жительства Олега Извекова организованы следственные мероприятия.

Как пояснили в следственном управлении СК региона, подозреваемый в 2020 году получил взятку в сумме более 400 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта. Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

По данным из собственных источников "РГ" в правоохранительных органах, претензии могут быть связаны с закупкой медоборудования по заведомо завышенной цене, в том числе, тепловизоров, который покупались в Челябинске в связи с пандемией коронавируса.

В мэрии заявили, что готовы оказать следствию любое содействие.

- Глава Челябинска Наталья Котова не раз заявляла о своей нетерпимости к любым проявления коррупции вне зависимости от статуса и должностей, - сообщили в пресс-службе.

Следствие намерено уже сегодня решить вопрос об избрании задержанному меры пресечения.