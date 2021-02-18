Военкома Магнитогорска осудили за взятки от призывников

Правобережный районный суд Магнитогорска вынес приговор бывшему военному комиссару города, обвиняемому в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. Ущерб от его противоправной деятельности превысил два миллиона рублей.

- В 2019 году сотрудники УФСБ по Центральному военному округу задержали обвиняемого вместе с двумя посредниками, также жителями Магнитогорска, - сообщили в пресс-службе регионального управления силового ведомства. - За денежное вознаграждение они предоставляли лицам призывного возраста поддельные медицинские заключения о наличии заболеваний, в соответствии с которыми те признавались ограниченно годными к военной службе. В результате граждане освобождались от призыва на военную службу, зачислялись в запас и получали военный билет.

Посредники военкома в 2020 году приговорены к 3,5 и пяти годам условного лишения свободы со штрафами в размере 150 тысяч и 220 тысяч рублей.

Военкому грозило от семи до 12 лет лишения свободы со штрафом, шестидесятикратным размеру подношений. Однако суд приговорил его к восьми годам лишения свободы условно с запретом занимать руководящие должности на госслужбе и возмещением ущерба в размере одного миллиона 582 тысяч рублей.