Экологическим прорывом эксперты и общественники называют появившуюся у жителей Челябинска возможность в режиме онлайн следить за состоянием воздуха там, где они живут. И, следовательно, делать практические выводы: отпускать ли ребенка гулять, проветривать ли квартиру. С одной стороны, это знание поможет экозависимым людям пережить неблагоприятные дни, с другой - взять под более строгий общественный контроль промышленных загрязнителей.

Наблюдая в окно за дымами местных предприятий, жители Челябинска теперь могут узнать и их состав, и концентрацию вредных веществ с помощью интерактивной карты. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Датчик на каждой трубе

Как отмечает руководитель Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Роман Тужиков, именно проблема выбросов в атмосферу остается для металлургического региона наиболее острой. И Челябинск, в черте которого немало крупных предприятий, - одна из горячих точек. Ситуацию усугубляет географическое положение мегаполиса, способствующее скапливанию вредных выбросов. Но столь сложные условия заставляют местных чиновников работать активнее: по словам Тужикова, в реализации экологических проектов, заключении природоохранных соглашений с промышленниками, организации мониторинга южноуральцы идут впереди соседей.

Оповещение жителей Челябинска о превышении предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе практиковалось давно, но раньше это делалось постфактум и, кроме запоздалой тревоги, ничего не давало. Если вещество имеет запах и цвет, жители, конечно, его и сами учуют. А вот когда опасность "безвкусна", лучше предупредить о ней вовремя.

Попытка изменить ситуацию была предпринята около года назад: в регионе стартовал проект публичного экомониторинга. На сайте минэкологии начали выкладывать данные постов челябинских заводов - не постфактум, а в режиме реального времени. Идея была встречена с энтузиазмом, однако вскоре стали очевидны и пробелы. Картина загрязнений получалась фрагментарной, поскольку участвовать в эксперименте согласились поначалу лишь три компании.

- Одними из первых к проекту подключились электрометаллурги, ежечасно транслируя показатели из четырех своих цехов, - рассказывает замминистра экологии области Виталий Безруков. - Также каждый час обновляются данные цинкового завода, ТЭЦ-2 предоставляет показатели по пяти компонентам - оксиду азота, диоксиду азота, диоксиду серы, оксиду углерода и неорганической пыли. В ближайшее время на сайте появятся данные трубопрокатного завода - "белых" металлургов.

Увы, не все хозяйственники оказались готовы открыть народу, чем пахнет на их корпоративной кухне. К тому же активно обсуждались случаи, касающиеся отдельных отечественных компаний, преднамеренно направлявших выбросы в обход фильтров. И еще одно обстоятельство укрепляло скептицизм горожан: заводские датчики стоят на трубе, но многие вредные вещества накапливаются у самой земли. Учитываются ли они в данных ведомственного контроля, неизвестно.

Эксперты говорили также о техническом несовершенстве проекта: обычному пользователю трудно отыскать страницу мониторинга на сайте министерства, нельзя получить сводную информацию о состоянии атмосферы в один клик и т. д.

Шаг вперед был сделан накануне 2021 года, когда в южноуральской столице заработал центр мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, куда стала стекаться информация со стационарных и передвижных лабораторий - все точки контроля в Челябинске увязали в единую сеть.

Как это работает

Федеральный проект "Чистый воздух" и его региональный компонент предполагают, что до 2024 года выбросы в атмосферу в крупных промышленных городах Южного Урала сократятся не менее чем на 20 процентов. Важным звеном этой программы должен стать новый центр, задачи которого - "оперативная обработка данных наблюдений, анализ, а также предоставление своевременной и полной картины о качестве атмосферного воздуха гражданам, общественным организациям, органам власти, другим заинтересованным лицам".

- Данная система - трехуровневая, - рассказывает начальник ОГКУ "Центр экологического мониторинга Челябинской области" Владислав Коробкин. - В нее включены посты государственной наблюдательной системы, Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также промышленных предприятий региона. Расстановка постов проводилась по территориальной схеме, разработанной подведомственным учреждением Росгидромета - институтом "Тайфун".

Новая система получила то, чего не хватало прежней - масштаб охвата и информационную диверсификацию, поскольку теперь учитываются и ведомственные, и вневедомственные данные, что делает картину более объемной. И наглядной - результат отражается на интерактивной карте, сведения обновляются каждые 20 минут.

Общественники предлагают внедрить подобные инструменты в других городах, где с экологией тоже не все ладно

Источниками информации выступают 19 постов. Малогабаритные станции на карте обозначены треугольниками, фигуры в виде кружков - это стационарные посты Росгидромета, их пять. Если навести курсор на любой значок, появится таблица содержания загрязняющих веществ в воздухе в данной точке. Наиболее полная выборка на постах Росгидромета - от 16 до 19 веществ. Все наглядно: в онлайн режиме фигуры меняют цвет в зависимости от уровня загрязнения. К примеру, 6 февраля два кружка на карте недалеко от меткомбината из зеленых (низкое загрязнение атмосферы) перекрасились в желтые (повышенное). Система показала, что стандартный индекс (СИ) превышен по сероводороду, и это, конечно, повод насторожиться.

Чистые и нечистые

Система пока работает в тестовом режиме.

- Она продолжит развиваться: добавятся новые посты мониторинга, - уточняет Виталий Безруков. - Но уже сейчас каждый житель может оперативно следить за ситуацией - содержание вредных веществ в пределах нормы или ПДК превышена.

У активистов региональной экологической организации "АнтиСМОГ" тоже есть замечания к новому продукту. Так, они считают, что на сайте нужны разъяснения, чем опасны конкретные химические соединения: человеку важно знать степень риска. Просветительская информация, по мнению общественников, обогатила бы платформу, подчеркнув ее ориентированность на массового потребителя.

Звучат и другие предложения, например, в дополнение к компьютерной версии создать и мобильное приложение. И, конечно, внедрять подобные инструменты в других городах региона, где с экологией тоже не все ладно.

А еще активисты предлагают властям консолидировать все схожие ресурсы. "Зеленые" тоже создали в Челябинске оперативный центр общественного экологического контроля, занимаются мобильным мониторингом.

- Есть контрольные точки, где берут пробы, - их определяет само предприятие, - объясняет исполнительный директор "АнтиСМОГа" Евгений Маленкин. - Чтобы государственная лаборатория выехала в такую точку, нужна заявка, путевой лист и так далее. Нам проще: сели и поехали. Результаты своих замеров размещаем в социальных сетях. Но считаем, что правильнее было бы встроить наш мониторинг в общую систему, чтобы вся информация была собрана на одном портале.

Замеры внештатных инспекторов Росприроднадзора, уверены активисты, могут служить сигналом не только жителям, но и надзорным органам, основанием зайти на предприятие с проверкой, принять меры. Чем больше данных окажется в свободном доступе, тем проще будет определить, на ком лежит ответственность за грязный воздух в данное время и в данном месте.

А как у соседей?

В Нижнем Тагиле в декабре 2020-го начала действовать передвижная лаборатория, фиксирующая содержание вредных веществ в атмосферном воздухе. Первым делом она отправилась в поселок Северный, который при западном ветре нередко накрывает выбросами с промзоны.

- Внутри автомобиля установлена стойка с газоанализаторами. Есть приборы, которые позволяют взять пробы специфических веществ, - рассказала Оксана Банникова, начальник центра мониторинга загрязнения окружающей среды ФГБУ "Уралгидромет".

Передвижной пост приобретен в рамках федеральной программы "Чистый воздух", его стоимость - 15 миллионов рублей. Кроме того, за год в Нижнем Тагиле модернизировали четыре стационарных поста: теперь они анализируют содержание в воздухе хлорбензола, стирола и озона - ранее из-за устаревших технологий эти газы были неподконтрольны. Все данные размещаются на специальном сайте. По словам тагильчан, ситуация с выбросами в городе меняется к лучшему, но вопрос контроля выбросов все еще актуален.