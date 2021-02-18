Регистрация вакцины от COVID-19 Центра имени Чумакова ожидается 20 февраля

Регистрация вакцины от коронавируса "КовиВак", разработанной ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, ожидается 20 февраля. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявляла, что регистрация вакцины ожидается 16 февраля. Между тем, в самом научном центре точной даты окончания регистрации не называли: на прошлой неделе, заместитель гендиректора центра по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов сообщил, что вакцина может быть зарегистрирована в конце февраля, а в гражданский оборот поступить в марте. Эту же информацию два дня назад в интервью Антону Красовскому подтвердил и завотделом общей вирусологии, заместитель руководителя направления по качеству и инновационным разработкам Центра Чумакова Георгий Игнатьев.

Ранее в Центре имени Чумакова сообщали, что под производство новой вакцины отвели отдельную технологическую линию, и уже в марте (при условии регистрации препарата минздравом) готовы произвести до 100 тыс. доз данной вакцины.