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Рубрика: Общество

Регистрация вакцины от COVID-19 Центра имени Чумакова ожидается 20 февраля

Текст: Ирина Невинная

Регистрация вакцины от коронавируса "КовиВак", разработанной ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, ожидается 20 февраля. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

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Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявляла, что регистрация вакцины ожидается 16 февраля. Между тем, в самом научном центре точной даты окончания регистрации не называли: на прошлой неделе, заместитель гендиректора центра по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов сообщил, что вакцина может быть зарегистрирована в конце февраля, а в гражданский оборот поступить в марте. Эту же информацию два дня назад в интервью Антону Красовскому подтвердил и завотделом общей вирусологии, заместитель руководителя направления по качеству и инновационным разработкам Центра Чумакова Георгий Игнатьев.

Ранее в Центре имени Чумакова сообщали, что под производство новой вакцины отвели отдельную технологическую линию, и уже в марте (при условии регистрации препарата минздравом) готовы произвести до 100 тыс. доз данной вакцины.

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