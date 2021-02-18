В израильском сафари-парке найдены роскошные римские саркофаги

В Израиле важное археологическое открытие было сделано на территории сафари-парка в городе Рамат-Гана. Там были обнаружены два саркофага римской эпохи, которые долгое время были скрыты землей и растительностью.

Как сообщает Israel National News, древние захоронения были обнаружены случайно. На территории сафари-парка планируется строительство нового объекта. Во время земляных работ строители натолкнулись на крупные каменные предметы, расположенные в земляных нишах правильной прямоугольной формы.

На место были вызваны археологи. Оказалось, что рабочие нашли два роскошных саркофага римского периода. Возраст каждого из них составляет около 1800 лет. Интересно, что эти каменные гробы на самом деле обнаружены повторно. Об этом ученым рассказали "ветераны сафари-парка".

Они рассказали, что гробы были найдены много лет назад, но тогда о находке специалистам никто не сообщил. Саркофаги просто были перенесены в другое место и погребены под песком, после чего о них постепенно забыли. Только сейчас открытие было сделано повторно. Эксперты из Управления древностей Израиля и не скрывают, что они поражены такой находкой.

Судя по типу камня, его обработке и богатым узорам, саркофаги предназначались для людей очень высокого социального статуса. В частности, гробы украшены символическими дисками, предназначенными для защиты и сопровождения души в ее путешествии в загробный мир.

Другим украшением саркофагов являются цветочные гирлянды. По словам археологов, подобные мотивы часто использовались для украшения гробов в эллинистический период. Интересно, что древние мастера по какой-то причине не завершили свою работу.

Между цветочными гирляндами были обнаружены овальные заготовки. По мнению археологов, изначально они предназначались для изготовления виноградных гроздей, что тоже было традиционным мотивом. Почему мастера так и не вырезали эти гроздья, остается загадкой.

Установлено, что саркофаги были изготовлены из местного камня, привезенного, вероятно, с Иудейских холмов или Самарии. Ученые пояснили, что в римский период для погребения важных людей использовались мраморные саркофаги, причем изготавливали их из материала, привезенного с территории современной Турции.

В данном случае исследователи столкнулись с крайне редкой попыткой имитацией престижных саркофагов. Оба гроба полностью отвечают критериям роскошных гробов, за исключением только использованного материала. Впрочем, возможно, причина "имитации" заключалась в спешке.

К слову, два саркофага не просто располагались друг рядом с другом. Их украшает абсолютно идентичный орнамент Это означает, что они могли быть изготовлены для мужа и жены или для членов одной семьи. Точное происхождение саркофагов установить теперь вряд ли удастся. Но археологи указывают на то, что в римский период неподалеку от современного сафари-парка располагался город Мессубим.