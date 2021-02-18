Роспотребнадзор упростил допуск лабораторий к тестированиям на COVID-19

Организовать тестирование на COVID-19 может любая лаборатория, включая частные и негосударственные. Для этого теперь достаточно подать уведомления в Роспотребнадзор и выполнять требование об обязательной передаче информации при выявлении каждого нового случая коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Процедура организации таких исследований максимально проста и заключается в подаче лабораторией уведомления на интернет-странице Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Единственное требование - обязательная передача информации в Роспотребнадзор в случае выявления нового коронавируса", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре рассчитывают, что предложенный подход позволит расширять проведение лабораторных исследований на коронавирус, подчеркивая, что ранняя диагностика является одним из важнейших компонентов противодействия распространению болезни.

Как отмечается в сообщении, по состоянию на 18 февраля 2021 года в РФ проведено более 107,9 млн лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день тестирование доступно в 1030 лабораториях, из них 113 лабораторий Роспотребнадзора, 692 - при государственных медицинских организациях и 225 лабораторий частной формы собственности. Полный перечень лабораторий, где можно сдать тест на коронавирус, представлен на сайте Роспотребнадзора.

Информация о возможности прохождения тестирования в каждом субъекте Российской Федерации доступна по телефонам оперативных штабов регионов, напомнили в пресс-службе ведомства.