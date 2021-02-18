Роспотребнадзор утвердил новый СанПиН для инфекционных заболеваний

Утверждены новые санитарные правила по профилактике инфекционных заболеваний. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Утвердить санитарные правила и нормы, приложение "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", - говорится в документе.

Новые правила, согласно постановлению, вступают в силу с 1 сентября 2021 года, их действие продлится до 1 сентября 2027 года.

Документом в том числе регламентируются правила работы с патогенными микроорганизмами, относящимися к I и II группам опасности.