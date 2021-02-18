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18.02.2021 12:16
Рубрика: Спорт

Россия сохранила 39-ю позицию в рейтинге ФИФА

Текст: Максим Домчев
В четверг ФИФА опубликовала обновленный рейтинг сильнейших сборных мира. Несмотря на то, что в последнее время международных матчей с участием сборных не проходило, в нем произошли небольшие изменения.

Но они не коснулись российской команды. Сборная России, набрав 1461 балл, сохранила 39-ю позицию в табеле о рангах.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Уже в марте команде под руководством Станислава Черчесова предстоит провести три матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. 24 марта на выезде состоится матч против Мальты, 27 на своем поле россияне примут Словению, а 30 марта в гостях сыграют против Словакии.

Лидерство в рейтинге сохраняет команда Бельгии, далее расположились Франция, Бразилия, Англия, Португалия и Испания.

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