Отмечать 23 февраля планируют большинство россиян (85%), при этом что-то дарить лишь 79%. С 8 Марта ситуация обратная: 91% планирует отметить этот праздник, но подарок приготовит практически каждый - 98%.

Подарки на 8 марта обходятся в два раза дороже, чем на 23 февраля. На сюрприз для мужчины в среднем тратится 1-2 тысячи рублей, для женщины - 2-4 тысячи рублей. В среднем мужчина за два праздника приобретает шесть подарков на 11 тысяч рублей, тогда как женщина семь подарков на 10 тысяч рублей. Траты на подарки к весенним праздникам в этом году сократили 22% россиян, а каждый четвертый - увеличил, показало исследование "Делойт".

Самым желанный подарок для всех - деньги, но дарить их собираются лишь каждый четвертый. "Деньги являются универсальным подарком, когда точно не получишь что-то ненужное. Мало, кто знает, что дарить. Одариваемый может купить себе что-то, что не решился бы попросить напрямую", - поясняет Екатерина Трофимова, партнер компании "Делойт, СНГ". Не всегда купюры из конверта становятся реальным подарком, часто они уходят на ежедневные траты и бытовые нужды.

Мужчины, помимо банкнот, также хотят получить в подарок бытовую технику и электронику, смартфоны, mp3-плееры и планшеты. Хотят одно, а получат другое - косметику и парфюмерию (их собираются подарить 32% опрошенных), а также алкоголь (28%). Самым нежеланным подарком стало обучение. Его хотели бы получить только 4% мужчин. Также не порадуют видеоигры, цифровые подарки и спортивные абонементы.

Самым желанный подарок для всех - деньги, но дарить их собирается лишь каждый четвертый

Самым желанным подарком для женщин, после конверта с деньгами, стала косметика, ее с удовольствием примут 50% дам. Деньги, как и цветы, станут лучшим презентом для 47% женщин.

Мужчины собираются преподнести цветы (61%), косметику (51%) и конфеты (48%). Деньги на пятом месте по популярности - их подарят всего 22% мужчин.