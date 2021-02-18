Россиянки рассказали, сколько должен зарабатывать мужчина

Большинство россиянок считают, что ежемесячный доход мужчины должен составлять 80-150 тыс. рублей. Это следует из результатов опроса, проведенного банком "Открытие", передает ТАСС.

Согласно результатам опроса, аналогичного мнения о ежемесячном доходе в 80-150 тыс. придерживаются и 48% мужчин.

Еще 30% женщин и 24% мужчин назвали комфортной зарплату размером в 40-80 тыс. рублей в месяц. При этом 16% женщин и 17% мужчин полагают, что мужчина для содержания семьи должен зарабатывать в месяц 150-300 тыс. рублей, а 6% женщин и 8% мужчин считают, что его заработок должен составлять 300-500 тыс. рублей и более.

Точка зрения о том, что мужчина должен зарабатывать больше женщин, потому что он - кормилец, придерживаются 56% россиянок. Наибольшее число сторонниц такого распределения доходов, отмечается в исследовании, в Сибирском (70%) и Южном (64%) федеральных округах.

Еще 16% женщин уверены, что вклад представителей обоих полов в семейный бюджет должен быть соразмерным, а 28% россиянок считают, что нельзя судить о человеке по доходам.

При этом, отмечается в сообщении, с утверждением, что мужчина должен зарабатывать больше женщины, согласны менее половины россиян мужского пола - 42%. Такая точка зрения наиболее распространена на Северном Кавказе - 83%, а вот в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сторонников данного утверждения всего лишь 23%, в Москве и Московской области - 29%.

При этом 43% опрошенных мужчин полагают, что о человеке нельзя судить по его доходам. А еще 14% убеждены, что женщины и мужчины должны вносить равный вклад в семейный бюджет.