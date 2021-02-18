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Рубрика: Спорт

Пора набить корзины

Россияне в Перми должны взять путевку на ЧЕ-2022
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 36(8387)
Мужская сборная России в пятницу в Перми проведет первый из двух своих матчей заключительного отрезка квалификационного цикла Евробаскета-2022. Наш соперник - команда Северной Македонии.

На берега Камы прибыл весь квартет участников группы "В". Кроме подопечных главного тренера Сергея Базаревича и македонцев, это еще и Эстония с Италией. Причем национальная дружина с Апеннинского полуострова уже имеет путевку на финальный турнир континентального первенства на правах одного из четырех организаторов.

Фото: www.fiba.basketball
Баскетболистки сборной России пробились на чемпионат Европы-2021

Если россиянам сейчас играть в Перми пару раз, то македонцам придется выходить на площадку Дворца спорта "Молот" четырежды. Это по причине того, что команда с Балкан ранее пропустила два календарных матча из-за положительных тестов на коронавирус у ряда баскетболистов. У России же второй оппонент - Эстония (21 февраля).

Поскольку на кону всего три путевки и одна из них уже у итальянцев, то лишним окажется кто-то худший из остальных команд. В целом положение в группе перед открытием пермского "пузыря" было таким: Италия - 3 победы - 0 поражений, Россия - 2-2, Эстония - 1-2, Северная Македония - 0-2.

Наше ожидаемое получение пропуска на ЧЕ-2022 должно стать хорошим подарком к 40-летнему юбилею президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко, который отмечал день рождения вчера.

- Как обычно, энтузиазм у ребят есть, ветераны его показывают, да и молодые игроки, впервые приехавшие в сборную, тоже поддерживают, - сказал рулевой нашей сборной Сергей Базаревич . - Пытались за немногие дни подготовки в Перми наладить игровые связи. Парни в той форме, какая и должна быть у людей в середине сезона. Она довольно неплохая, если рассматривать команду в целом.

Где будем смотреть

19 февраля, пятница, "Матч ТВ"

17.25. Россия - Северная Македония. Прямая трансляция.

Спорт Баскетбол

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