Сборная России по биатлону заняла 11-е место в сингл-миксте на чемпионате мира в словенской Поклюке.

Эдуард Латыпов и Евгения Павлова использовали на огневых рубежах 12 дополнительных патронов и отстали от победителей французов на 2 минуты 11,7 секунды. Для нашей сборной это восьмая гонка без медалей на первенстве планеты.

Французы Антонен Гигонна и Жулия Симон пробежали дистанцию с общим временем 36 минут 42,4 секунды, использовав пять дополнительных патронов. Вторыми финишировали норвежцы (Йоханнес Бё и Тириль Экхофф), с отставанием в 2,8 секунды от лидера (девять патронов). Третьими стали шведы в составе Себастьяна Самуэльссона и Ханны Эберг (+22,6; восемь патронов).

Добавим, что чемпионат мира по биатлону продолжится завтра женской и мужской эстафетами.