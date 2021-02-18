Благодаря во многом сенсационной победе над Хорватией (14:13) мужская сборная России досрочно вышла в плей-офф проходящего в Роттердаме (Нидерланды) олимпийского квалификационного турнира.

Даже маститые специалисты удивлены успеху команды Сергея Евстигнеева во встрече с серебряными призерами летних Игр Рио-2016, обладателями "бронзы" последнего чемпионата мира-2019. Тем более что в концовке третьего периода наши ватерполисты уступали грозному сопернику три мяча - 10:13. Однако в заключительной восьмиминутной четверти противостояния произошло почти невозможное. Россияне во многом за сет эффективно реализации численного большинства за две с лишним минуты до сирены вышли вперед (14:13), удержав в итоге победное минимальное преимущество.

Одним из героев матча стал подвижной нападающий Константин Харьков, отличившийся в последнем периоде двумя заброшенными мячами, а всего он пять раз огорчал голкипера соперников с Балкан. Форвард отлично знает хорватское водное поло изнутри, так как выступает за "Младость" из Загреба.

- Мы счастливы одержать победу в такой напряженной встрече с одной из сильнейших команд мира, - сказал Харьков, признанный лучшим игроком матча (MVP). - Под занавес третьего периода мы увидели, то можем сражаться с хорватами на равных. Почувствовали: у нас есть шанс на успех. Приготовились сделать все возможное, и совершили это!

Предварительный этап завершился вчера поздно вечером. Россия играла с хозяевами уже в статусе досрочного четвертьфиналиста. Но на Олимпиаду попадут только три команды из 11, стартовавших в бассейне Роттердама.